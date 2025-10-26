La crisis de contaminación del aire en la India es ahora un ataque en toda regla a cerebros y cuerpos: Congreso







El Congreso El domingo dijo que la crisis de contaminación del aire en la India ya no es sólo un problema respiratorio sino un ataque en toda regla a nuestros cerebros y cuerpos, y pidió revisar radicalmente el Programa Nacional de Aire Limpio y actualizar urgentemente los Estándares Nacionales de Calidad del Aire Ambiental.

El secretario general del Congreso encargado de comunicaciones, Jairam Ramesh, afirmó que la contaminación del aire es una catástrofe de salud pública y una amenaza a la seguridad nacional para nuestra sociedad, nuestro sistema de salud y nuestra futura fuerza laboral.

«La crisis de contaminación del aire en India ya no es sólo un problema respiratorio. Ahora es un ataque en toda regla a nuestros cerebros y cuerpos», dijo el ex ministro de Medio Ambiente en X.

En 2023, aproximadamente 2 millones de muertes en la India estuvieron relacionadas con contaminación del aire – un aumento del 43 por ciento desde 2000, señaló Ramesh.

Casi 9 de cada 10 de estas muertes se atribuyeron a enfermedades no transmisibles (ENT), como enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, diabetes y ahora incluso demencia, dijo.

India registra alrededor de 186 muertes por contaminación del aire por cada 100.000 personas, más de 10 veces la tasa de los países de altos ingresos (17/100.000), dijo Ramesh.

Señaló además que la contaminación del aire representa alrededor del 70 por ciento de las muertes por EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), alrededor del 33 por ciento de las muertes por cáncer de pulmón, alrededor del 25 por ciento de las muertes por enfermedades cardíacas y alrededor del 20 por ciento de las muertes por diabetes en la India.

La exposición a partículas finas medidas en microgramos por metro cúbico (PM2,5) ahora también se ha relacionado con daño cerebral y deterioro cognitivo acelerado, y en todo el mundo alrededor de 626.000 muertes por demencia en 2023 estaban relacionados con la contaminación del aire, afirmó.

«La contaminación del aire es una catástrofe de salud pública y una amenaza a la seguridad nacional para nuestra sociedad, nuestro sistema de salud y nuestra futura fuerza laboral», dijo Ramesh.

«Nuestro estándar actual para PM2,5 es 8 veces la directriz de la OMS para la exposición anual y 4 veces la directriz para la exposición de 24 horas. A pesar del lanzamiento del Programa Nacional de Aire Limpio (NCAP) en 2017, los niveles de PM2,5 han seguido aumentando y, sorprendentemente, ahora cada persona en la India vive en áreas donde los niveles de PM2,5 superan con creces las directrices de la OMS», dijo.

«Necesitamos revisar radicalmente el NCAP y también actualizar urgentemente el Estándares nacionales de calidad del aire ambiente (NAAQS) que fueron promulgados por última vez después de un cuidadoso ejercicio en noviembre de 2009″, dijo Ramesh.

El líder del Congreso también compartió en X el informe Estado del aire global 2025, que proporciona un análisis exhaustivo de datos sobre la calidad del aire y los impactos en la salud para países de todo el mundo en 2023.





