La creadora de Tilly Norwood, Eline Van der Velden, habla sobre la controversia entre las actrices de IA

Eline Van der Veldenun comediante holandés, vivía en Los Ángeles en 2012 y asistía a audiciones. Después de que le dijeran demasiadas veces que necesitaba perder peso, creó «Miss Holland», un personaje bufón destinado a burlarse de estándares de belleza inalcanzables.
Concebido como una versión femenina de Borat, el personaje le valió un premio de comedia en línea y la llevó a BBC Three, donde utilizó su entrenamiento de improvisación y videos de cámaras ocultas para realizar experimentos callejeros con británicos desprevenidos en nombre del comentario social.
“Aprendes a no preocuparte demasiado por lo que todos dicen y piensan todo el tiempo porque simplemente tienes que hacer tu trabajo”, dijo. dijo el Times de Londres. «Aprendes a superar mucha vergüenza».
Todo eso fue un mero preludio de Tilly Norwoodla actriz de ojos saltones presentada por Van der Velden y su equipo en julio. El vídeo de introducción de dos minutos se burló de la televisión británica, la política de género y la inteligencia artificial, y fue realizado íntegramente con IA.
“Sí, es sátira”, Van der Velden escribió en Instagram. «Sí, está inquietantemente cerca de la realidad».
La reacción no llegó hasta dos meses después, cuando Van der Velden sugirió en un panel en Zurich que “Tilly” firmaría con una agencia. Evidentemente no estaba bromeando. Tampoco, dice, estaba tratando de generar controversia para promocionar su empresa de inteligencia artificial. partícula 6.
En una entrevista con Variedadella señala que otros personajes digitales han tenido agentes.
«No pensé que fuera controvertido», dice.
El sindicato de artistas intérpretes o ejecutantes, SAG-AFTRA, no estuvo de acuerdo y la denunció por “devaluar el arte humano” y amenazar los puestos de trabajo de los actores. Van der Velden, ya sea sinceramente o en un nivel de sátira cercano al swiftiano, respondió que el trabajo de nadie se vio afectado y que Tilly Norwood requería mucho arte humano, sólo que de un tipo diferente.
«Como creativa, realmente disfruté creándola», dice. «Ha sido como un escritor creando personajes. Te enamoras de tus personajes cuando los escribes. Es un proceso maravilloso. No fue como si la hubiera creado en un segundo, y eso fue todo. Ya sabes, tomó mucho tiempo».
En la entrevista, Van der Velden analiza el furor desde su perspectiva y ofrece su visión sobre el futuro del cine con IA.
¿Habías experimentado alguna vez algo como esto, en términos de atención y reacción violenta?
No, diría que para mí es la primera vez. Me gusta iniciar una conversación y no me asustan las controversias. Pero este era otro nivel.
en tu declaración en instagramDijiste que tu trabajo siempre ha consistido en mostrar un espejo a la sociedad. Parece que a menudo estas conversaciones sobre IA terminan girando más en torno a la reacción de la persona que al objeto en sí. Es esta radiografía de las ansiedades de todos. ¿Es eso lo que quisiste decir?
Siempre me pregunto qué deberíamos hacer como sociedad, ¿verdad? Miss Holland definitivamente fue eso, y mis nuevos personajes harán lo mismo, e incluso el hecho de que esté pensando: «¿Adónde irá nuestro mundo?» Creo que Tilly hizo un gran trabajo al iniciar esa conversación. Realmente deseo que este renacimiento creativo provenga de las industrias creativas. Necesitamos tomar el control de ello en lugar de que lo imponga la industria tecnológica. Habrá actrices de IA, ¿verdad? Eso es un hecho. Tilly no es la primera. Tilly no le quitará el trabajo a nadie. De hecho, ha creado puestos de trabajo. Y hay mucha humanidad y gente detrás de ella que la gente olvida. Claramente ha tocado un punto sensible. Esta reacción visceral que la gente tiene hacia ella es parte de por qué la creé, porque hacia allá es hacia donde va el mundo, ¿verdad? Por eso digo que es una obra de arte. Somos nosotros en este momento: dónde estamos y cómo se siente la gente.
Parece que hay un par de caminos en la IA. Y uno es la postproducción, la preproducción, usarlo para paneles de estado de ánimo, ese tipo de cosas. Y la otra es una película generada por IA. ¿Estás persiguiendo ambos?
Hemos experimentado, aprendido y nos hemos convertido en expertos en estas herramientas. Y pensamos: «Está bien, ¿cómo puede la gente usar esto? ¿Será solo una pequeña vista previa o un par de escenas?». Y esos son los grandes pequeños pasos que les decimos a todos que son el lugar para comenzar: hacer una pequeña escena de prueba. Pero ahora estamos llegando al punto en el que podemos empezar a ofrecer largometrajes completos con IA. Entonces ese será el próximo lugar al que nos dirigiremos.
En términos de una película de IA, la respuesta de SAG-AFTRA es que no hay evidencia de que la gente realmente quiera ver esto. Y supongo que la prueba estará en el pudín de eso. Alguien tendrá que crear algo por lo que alguien quiera pagar dinero para ver, ¿verdad? Y entonces será indiscutible.
Creo que será una progresión lenta. Estoy seguro de que el próximo año se crearán muchos efectos con IA. Habrá algunas tomas de establecimiento, habrá algunas tomas de la segunda unidad con IA y luego, lentamente, progresaremos a una película completa con IA. Y si la gente pagará o no por una película de IA, no creo que noten la diferencia. Una buena narración será la razón por la que la gente pagará por ella o no.
¿De dónde provienen sus ingresos? ¿Son comerciales?
La Partícula 6 trata en gran medida de ayudar a los cineastas tradicionales a hacer cosas por menos y de mayor calidad por menos. Así que estamos haciendo comerciales, absolutamente, porque hay menos límites al respecto. Se nos permite hacer comerciales con IA. Podríamos etiquetarlos en algunos casos. El año pasado, trabajamos con muchos estudios, productoras e independientes. Digamos que tienen una gran película, pero solo han recaudado el 60% del presupuesto y les preocupa no poder hacer su película. Decimos: «Bien, bueno, hagamos algunas escenas con IA. Hagamos un proyecto de prueba». Hacemos ese proyecto de prueba con ellos, que dura como uno o dos minutos. Y dicen: «Oh, vaya, esto realmente puede funcionar». Y luego entramos en plena producción con ellos, ayudando en más escenas. Y luego están nuestras propias actividades creativas. Hemos estado haciendo programas para la BBC, para Sky y todos estos grandes canales del Reino Unido durante los últimos 10 años. Algunos, en el futuro, los haremos con IA. Entonces estamos lanzando ideas. Por ejemplo, Sky History es un gran encargo nuevo que recibimos. Ese programa saldrá en diciembre. Es un programa híbrido con un presentador real y con IA.
Había algo Recientemente en el Canal 4 decía: «Todo este programa ha sido sobre IA y, de hecho, soy un personaje generado por IA».
Sí, hicieron el presentador de IA. Ahora la diferencia es que puedes hacer bien la IA y no tan bien. Y ahí es donde realmente queremos ser la marca premium con la que crear contenido de IA premium.
En el espacio de la IA, y ciertamente en su marketing, hay una especie de inclinación hacia la reacción. ¿Estás familiarizado con Amigo? Es un pequeño dongle que se supone que es tu amigo de la IA, y puedes hablar con él y él te responde. Y hay anuncios en el metro al respecto. la gente es tan enojado sobre esto. Pero, en última instancia, es un marketing eficaz, porque la gente al menos habla de ello.
No sé. realmente no me esperaba [the backlash]. Estoy en una burbuja de IA, ¿verdad? No me di cuenta de lo lejos que está la gente de esta tecnología. Estoy viviendo en un futuro diferente. Estoy lidiando con estas herramientas todos los días y estas personas ni siquiera saben que se puede hacer con solo hacer clic en un botón. En el Reino Unido, la reacción no fue como en los EE. UU. Esta reacción no existió en el Reino Unido, porque la gente entiende que lo estamos usando como una fuerza para el bien y que estamos tratando de conseguir más proyectos, contar más historias que de otro modo no se contarían en el Reino Unido. Somos una productora ética. Estamos intentando hacer lo correcto con las herramientas de IA.
Michelle Waldron, publicista: A su punto de publicar cosas con fines de marketing. Incluso antes de Tilly, Eline estaba hablando con los grandes y buenos que sabían lo que estaba haciendo en IA y querían aprender. Hemos tenido una afluencia masiva de nombres muy importantes, productoras, directores y otros creadores con proyectos en los que quieren trabajar junto con Eline y el equipo. Hay una gran reserva de proyectos que se están discutiendo en desarrollo. Ninguno está todavía listo para ser anunciado. Eline está bajo cientos de acuerdos de confidencialidad. Pero hay negocios genuinos que anunciaremos en los próximos meses con nombres de muy alto perfil. Entonces esto no es una cuestión de marketing. Tilly no era un truco ni un ejercicio. Es parte de una estrategia empresarial que está dando resultados con creces.
Van der Velden: Es curioso cómo todos pensaron que era un truco en algún momento.
Creo que la gente estaba reaccionando a la idea de que ella es una persona y que tiene agencia en lugar de ser un personaje sintético. Creo que eso es lo que enloqueció a la gente: la forma en que se presentó.
Esa es mi idea para Tilly, ¿verdad? No se trata de construir una imagen hueca. Al igual que cualquier personaje de un drama o una serie de televisión, crearías su personaje completo, ¿no? No los dejarías simplemente como un cascarón vacío. Así que estamos construyendo una personalidad completa, su historia de fondo y su cerebro. Y esa es una búsqueda creativa. Es fascinante construir su carácter completo.
Creo que fue la firma con un agente donde es como, ya sabes, no es una persona, ¿verdad? No puede firmar un contrato.
Si estás creando una persona y una personalidad, querrás que haya alguien que gestione toda la afluencia; ahora tenemos muchos proyectos y luego oportunidades de marca. Todavía estamos hablando con muchos de ellos. Pero alguien que realmente entienda que lo que queremos es el espacio digital.
No quiero restar importancia, pero cualquiera puede crear sus propios personajes de IA, ¿verdad? Cualquier estudio que quisiera podría hacer lo que estás haciendo.
Ésta es la cuestión. Mucha gente lo intenta. Pero crear a alguien resonante es algo muy diferente y hacer que se vea tan bien. Así que animo a todos a que prueben todas estas herramientas. Y luego, una vez que empiezan a trabajar con estas herramientas, dicen: «Oh, esto es bastante difícil». Y luego necesitan un equipo de expertos para trabajar en su película o en su personaje. Y ahí es cuando vienen a nosotros.
Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.