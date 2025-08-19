La creadora de ‘Penguin’ Lauren Lefranc establece el acuerdo general de HBO

Lauren refranco se está quedando en el negocio con HBO.

Variedad ha aprendido exclusivamente que Lefranc, que desarrolló y se desempeñó como showrunner en «El pingüino«Ha firmado un acuerdo general de dos años con HBO y HBO Max. Lefranc también está lanzando su propia pancarta de producción, ácido y producciones tiernas.

«Estoy encantado de continuar con mi asociación creativa con HBO», dijo Lefranc. «Han sido inquebrantables en su apoyo a mi trabajo en ‘The Penguin’, y más allá. Mi empresa, producciones ácidas y tiernas, proviene de un sincero deseo de guiar historias y perspectivas audaces de voces singulares y artistas que amo. Viní en las habitaciones de los escritores y cuándo están trabajando, no hay nada mejor. Mi esperanza es que el ácido y tierno se conviertan en ese tipo de hurfa para los escritores y películas que buscan a los escritores que buscan a los escritores, a los escritores, a los escritores, a los que tienen la esperanza, la esperanza, los tiernos y tiernos para que se conviertan en ese tipo de hurfa para los escritores y cineas que buscan a los escritores, a los escritores, que buscan a los escritores, que buscan a los escritores, a la esperanza de que se conviertan en el ácido, se conviertan en ese tipo de hurfa para los escritores y cineas que buscan a los escritores de cine. historias impulsadas por los personajes, sin importar el género «.

Fue Primero reportado que lefranc estuvo involucrado con «el pingüino» en 2021, con el programa oficialmente Obtener la luz verde en HBO y HBO Max en 2022.

Protagonizada por Colin Farrell, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz y Deirdre O’Connell, «The Penguin» demostró ser un éxito entre el público y los críticos cuando se lanzó en septiembre de 2024. El programa recibió 24 nominaciones Emmy, incluidas las mejores series limitadas y el mejor actor, actriz y accesorios de apoyo en una serie limitada para Farrell, Milioti, y O’Connel. «The Penguin» recibió las segundas nominaciones más del Emmy de cualquier programa este año, solo detrás de la serie de Apple TV+ «Severance».

Antes de «The Penguin», Lefranc se desempeñó como showrunner en la serie original de YouTube Premium «Impulse». Sus otros créditos televisivos incluyen «Agents of Shield», «Chuck» y «Hemlock Grove».

Ella es representada por Untitled Entertainment, CAA, Johnson Shapiro Slewett & Kole e ID PR.

Si bien no se ha anunciado oficialmente nada oficialmente, ha habido una gran especulación sobre si una segunda temporada de «The Penguin» podría estar en las cartas. Más recientemente, Variedad habló con el jefe de HBO, Casey Bloys, quien dijo que era «definitivamente posible» Pero que el enfoque en este momento es que Matt Reeves continúe con el progreso en «The Batman 2».