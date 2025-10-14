La creadora de ‘Dickinson’, Alena Smith, firma con WME (EXCLUSIVO)

Escritor y presentador alena smith ha firmado con WME para la representación en todos los ámbitos, Variedad ha aprendido exclusivamente. La agencia trabajará con Smith para desarrollar aún más su enfoque de la narración en cine y televisión.

Smith es mejor conocido por crear la serie de Apple TV “Dickinson”, que contaba un relato cómico y anacrónico de los primeros años de vida de la famosa poeta Emily Dickinson. Hailee Steinfeld protagonizó la serie, que fue uno de los primeros programas que se lanzó bajo el entonces banner de Apple TV+. Las estrellas invitadas notables también incluyeron a John Mulaney, Zosia Mamet, Billy Eichner, Wiz Khalifa y Chloe Fineman. Finalmente duró tres temporadas y 30 episodios, y ganó un premio Peabody en 2019 por su primera temporada.

Smith se desempeñó como showrunner y productor ejecutivo de “Dickinson”, además de dirigir el final de la serie. Desde entonces, se han utilizado disfraces, accesorios y escenografía para renovar el Museo Emily Dickinson en Amherst, MA.

Smith comenzó su carrera en televisión como redactora de la exitosa serie de HBO «The Newsroom» durante la tercera temporada del programa. Luego pasó a trabajar como escritora y coproductora en el drama aclamado por la crítica de Showtime, «The Affair». Actualmente trabaja como productora ejecutiva en la serie limitada de FX «Cry Wolf», protagonizada por Olivia Colman y Brie Larson.

Smith también es un consumado dramaturgo y ha publicado obras como “Icebergs”, “The Bad Guys” y “The New Sincerity”. “The Bad Guys” se adaptó posteriormente a una película en 2018, con Glenn Powell en un papel principal.