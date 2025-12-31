La creadora de contenido Sherly Annavita y DJ Donny quedaron aterrorizados después de hablar sobre el desastre en Sumatra.

VIVA – Creador de contenido de Aceh, Sherly Annavita ser atacado terror. El ataque terrorista ocurrió el martes 30 de diciembre de 2025. A través de su cuenta de Instagram, Sherly reveló que fue aterrorizada mediante vandalismo en forma de graffiti en su vehículo privado. No sólo eso, su casa también fue bombardeada con bolsas de huevos podridos y escritos amenazantes dirigidos a él.

«¡¡Estaba aterrorizada!! Anoche el terror se demostró más claramente. El vehículo de Sherly fue marcado por ciertas partes, la residencia de Sherly fue arrojada con bolsas de huevos podridos y escritos amenazantes», escribió Sherly, citado en su cuenta oficial de Instagram.

Para este artículo amenazador, advirtió a Sherly que no publicara sobre el desastre ocurrido en Aceh hace algún tiempo.

«SHERLY.. NO APROVECHES EL DESASTRE EN ACEH PARA BUSCAR POPULARIDAD BARATA Y AUMENTAR LAS GANANCIAS PARA USTED PERSONAL. NO IMPULSE OPINIONES MIRADAS», decía el mensaje amenazador.

Sherly reveló que antes del incidente, también había recibido terror en forma de mensajes amenazantes en su número personal y en sus cuentas de redes sociales durante días. Según él, el terror surgió cada vez más después de que habló sobre la condición de los residentes de Aceh afectados por el desastre de Sumatra.

«Este terror se sintió realmente después de que Sherly, que es de Aceh/Sumatra, diera su opinión en varios programas de televisión sobre el desastre en Sumatra. Varios otros influencers que hablaron también experimentaron un trato similar», dijo.

Sherly reveló que el terror que recibió le recordó una experiencia similar en 2019. En ese momento, Sherly apareció en el Club de Abogados de Indonesia en TvOne, en ese momento criticó la idea de trasladar la capital durante la era del presidente Jokowi.

A través de su cuenta de Instagram, Sherly pidió a quienes realizaron esta acción que pongan fin a sus acciones.

«Para cualquiera que haya hecho esto o que haya ordenado este terror, por favor ponga fin a él. Sherly y sus otros amigos influyentes no son enemigos del Estado, ni son enemigos de Pak Prabowo en absoluto», dijo.

No solo Sherly, influencer DJ Donny Experimenta algo similar

Al mismo tiempo, el creador de contenidos DJ Donny también experimentó lo mismo. A la residencia de DJ Donny se le envió un cadáver de pollo cortado en un contenedor con un mensaje amenazador. La carta amenazaba la seguridad y la vida de DJ Donny si «hablaba» con demasiada frecuencia en las redes sociales.