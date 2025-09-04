La Corte Suprema se niega a otorgar una fianza interina a Shabir Ahmed Shah







La Corte Suprema se negó el jueves a otorgar una fianza interina a Cachemira El líder separatista Shabir Ahmed Shah en un caso de financiación terrorista.

Sin embargo, un banco de jueces Vikram Nath y Sandeep Nath emitieron un aviso a la Agencia Nacional de Investigación (NIA) que busca su respuesta dentro de dos semanas por la súplica de Shah desafiando la orden del Tribunal Superior de Delhi el 12 de junio que lo niega en el caso.

El abogado principal Colin Gonsalves, apareciendo para Shah, buscó una fianza interina, diciendo que el peticionario estaba «muy enfermo».

«Sin fianza interina», dijo el juez Nath.

Al principio, el banco emitió un aviso sobre la declaración de Shah desafiando la orden del Tribunal Superior.

«Yo (Shah) necesito una fianza interina», dijo Gonsalves.

A esto, el juez Nath observó: «¿Deberías ser liberado hoy mismo?»

Gonsalves luego solicitó temprano audiencia Sobre la súplica de Shah. El banco publicó el asunto para la audiencia después de dos semanas.

El Tribunal Superior se había negado a otorgarle la fianza en el caso, observando la posibilidad de que realice actividades ilegales similares e influir en los testigos no podía descartarse.

Shah fue arrestado por la NIA el 4 de junio de 2019.

En 2017, la NIA registró un caso contra 12 personas sobre acusaciones de conspiración para recaudar y recolectar fondos por causar interrupción por medio de arrojar piedras, dañar la propiedad pública y conspirar para librar una guerra contra el Gobierno de la India.

Se alegó que Shah jugó un «papel sustancial» al facilitar un movimiento separatista o militante en Jammu y Cachemira incitando e instigando al público en general al esloganering en apoyo de la secesión de JK; rendir homenaje a la familia de terroristas o militantes asesinados al elogiarlos como «mártires»; recibir dinero a través de transacciones de Hawala y recaudar fondos a través de LOC comercioque supuestamente se usaron para alimentar actividades subversivas y militantes en JK.

El Tribunal Superior había dicho que la Constitución establece un derecho a la libertad de expresión y expresión, pero también impone restricciones razonables como orden público, decencia, moralidad o incitación a un delito.

«Este derecho no se puede usar mal bajo el atuendo de llevar a cabo manifestaciones en las que una persona usa discursos inflamatorios o instiga al público a cometer actividades ilegales, perjudiciales para el interés e integridad del país», dijo el Tribunal Superior.

Había desestimado la apelación de Shah contra la orden del tribunal de primera instancia el 7 de julio de 2023, ordenarle la fianza.

El Tribunal Superior también había rechazado la oración alternativa de Shah buscando «arresto domiciliario» dada la naturaleza grave de los cargos.

Había notado que era el presidente de la organización ilegal. Jammu y Cachemira Partido de la Libertad Democrática (JKDPF).

El Tribunal Superior había examinado una tabla elaborando en los 24 casos pendientes contra Shah, lo que indica su participación en varios casos penales de naturaleza similar y en relación con la conspiración de la secesión de JK de la Unión de la India.

