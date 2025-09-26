La Corte Suprema se niega a extender la fianza interina del convicto Vikas Yadav







El Tribunal Supremo El viernes se negó a extender la fianza interina del convicto Vikas Yadav, que actualmente cumplió un período de prisión de 25 años en el caso de asesinato de Nitish Katara de 2002.

Un banco de jueces MM Sundresh y Satish Chandra Sharma escuchó una declaración presentada por Yadav contra la orden interina del Tribunal Superior del 9 de septiembre de Delhi que le negó cualquier extensión de fianza interina.

Yadav se rindió el mismo día y trasladó a la corte superior a la fianza en el terreno de su matrimonio y por organizar más de Rs 54 lakh hacia la multa impuesta como parte de la sentencia en el asesinato caso.

La corte superior subrayó «un proceso interminable» si se aceptaba la súplica de Yadav.

«Ahora es el matrimonio, entonces tendrás hijos, seguirá y sigue», dijo el banco.

Sénior defensor Guru Krishnakumar, presentando para Yadav, afirmó que el Tribunal Superior escuchará el asunto el 2 de diciembre.

El abogado dijo que Yadav tenía que hacer varios arreglos.

«No tengo una tarjeta Aadhaar. Tengo que organizar todos mis documentos. Y necesito movilizar fondos para pagar la multa de Rs 54 lakh como parte del castigo que me impuso», suplicó Krishnakumar.

Sin embargo, el tribunal superior rechazó su solicitud de fianza.

Yadav, de 54 años, que ha pasado más de 23 años en la cárcel, también buscó una fianza interina con el argumento de que su matrimonio fue arreglado para el 5 de septiembre y tuvo que organizar Rs 54 lakh, la multa impuesta en el momento de la sentencia.

Yadav es el hijo del político de Uttar Pradesh DP Yadav. Su primo Vishal Yadav también fue castigado por el secuestro y el asesinato del ejecutivo de negocios Katara.

El dúo estaba en contra de la supuesta aventura de Katara con Bharti Yadav, hermana de Vikas, ya que pertenecían a diferentes castas.

Otro co-confonvicto Sukhdev Pehalwan recibió un plazo de cárcel de 20 años sin ningún beneficio de remisión. El 29 de julio, el Tribunal de Apex ordenó su liberación de la cárcel, señalando que había completado su sentencia de 20 años en marzo de este año.

