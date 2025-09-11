La Corte Suprema rechaza la súplica urgente de detener el partido de cricket de la Copa Asia de la India-Pakistán







El Tribunal Supremo El jueves, rechazó la lista urgente de una súplica que busca la cancelación del partido de cricket entre India y Pakistán en la próxima Copa Asia.

El asunto fue mencionado ante un banco de jueces JK Maheshwari y Vijay Bishnoi por un abogado para un listado urgente.

«¿Cuál es la urgencia? Es un partido, que sea.

Cuando el abogado afirmó que el partido de cricket está programado el domingo y la petición se volvería infructuosa si el asunto no figura el viernes, el banco dijo: «¿Match es este domingo? ¿Qué podemos hacer al respecto? Deje que sea. El partido debería continuar».

La petición presentada por cuatro estudiantes de derecho dirigidos por Urvashi Jain dijo que organizar un partido de cricket con Pakistán después del ataque terrorista de Pahalgam y Operación Sindoor Envía un mensaje inconsistente con la dignidad nacional y el sentimiento público.

India y Pakistán se reúnen el 14 de septiembre en el Dubai Estadio internacional de cricket para la Copa Asia 2025.

«El cricket entre las naciones está destinado a mostrar armonía y amistad. Pero después del ataque terrorista de Phalagam y la Operación Sindoor, cuando nuestra gente murió y nuestros soldados arriesgaron todo, jugando con Pakistán Enviamos el mensaje opuesto de que mientras nuestros soldados sacrificaban sus vidas, celebramos deportes con el mismo país que protegen a los terroristas (sic) «, presentó la súplica.

Los peticionarios agregaron: «También puede dañar los sentimientos de las familias de las víctimas que perdieron la vida en la mano del terrorista paquistaní. La dignidad de la nación y la seguridad de los ciudadanos vienen antes del entretenimiento».

La súplica dijo un cricket El partido entre los dos países fue «perjudicial para los intereses nacionales» y la moral de las fuerzas armadas y la nación en su conjunto.

