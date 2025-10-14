La Corte Suprema rechaza la apelación de Alex Jones sobre veredictos de 1.400 millones de dólares en casos de difamación de Sandy Hook

Estados Unidos Corte Suprema el martes rechazó una apelación de un teórico de la conspiración de derecha Alex Jones buscando revocar las sentencias de más de $1.4 mil millones dictadas en su contra por sus declaraciones falsas sobre el tiroteo masivo en la escuela primaria Sandy Hook en 2012.

El tribunal, como es habitual, no explicó el motivo por el que desestimó la apelación de Jones. Hasta la fecha, Jones no ha pagado ninguna indemnización monetaria a las familias de Sandy Hook.

Jones y su empresa, Infowars, se declararon en quiebra después de que las familias de las víctimas del tiroteo masivo de Sandy Hook en Connecticut. ganó sentencias en 2022 por un total de casi $ 1.5 mil millones contra Jones en juicios por difamación. Jones había promovido repetidamente teorías de conspiración infundadas sobre la masacre de Sandy Hook.

Los abogados de Jones, en su apelación presentada en septiembre, habían escrito: «Si este Tribunal permite que se mantenga su decisión, indicará a otros tribunales que las garantías de la Primera Enmienda para la libertad de expresión -incluso los discursos vitriólicos y de odio- pueden relajarse si el sentimiento popular alcanza un consenso generalizado de que el discurso ofende sensibilidades delicadas».

«El resultado es una pena de muerte financiera por decreto impuesta a un medio de comunicación acusado cuyas transmisiones llegan a millones», afirmó la presentación de Jones ante la Corte Suprema.

En diciembre de 2012, 20 estudiantes y seis adultos murieron en el tiroteo en la escuela de Newtown, Connecticut. Las familias de las víctimas de Sandy Hook demandaron a Jones por difamación (y finalmente ganaron la sentencia de más de 1.400 millones de dólares) después de que Jones calificara el asesinato en masa como un “engaño” y acusara falsamente a los padres de los niños asesinados en la escuela primaria de confabularse con el gobierno de Estados Unidos en un supuesto complot para restringir el derecho a portar armas. Durante el juicio por difamación en Texas, Jones testificó que ahora cree que el tiroteo en Sandy Hook fue “100% real”.

Jones, a quien se le ha prohibido el acceso a la mayoría de las principales plataformas de Internet por incitación al odio y violaciones de acoso, fue reinstalado en X por el propietario de Elon Musk en 2023. “Estoy totalmente en desacuerdo con lo que [Jones] dijo sobre Sandy Hook, pero ¿somos una plataforma que cree en la libertad de expresión o no? Musk escribió en diciembre de 2023 explicando la decisión.