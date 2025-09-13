La Corte Suprema prohíbe las fotos, haciendo carretes en sus instalaciones







El Tribunal Supremo ha prohibido hacer clic en las fotos, crear carretes de redes sociales y videografía dentro de sus premisas principales, declaradas como una zona de alta seguridad. En una circular emitida el 10 de septiembre, el tribunal superior le pidió al personal de los medios que realizara entrevistas y una transmisión en vivo de noticias en el área de césped designada, que es una zona de baja seguridad.

«El uso de teléfonos móviles para fotografía y videografía está prohibido en el césped de la zona de alta seguridad. El equipo como la cámara, el trípode, el palo selfie, etc. Se utilizará para la videografía, la creación de carretes y las fotografías de clic, se restringirán, excepto para uso oficial», dijo la comunicación.

En caso de violación de las pautas por un personal de mediosSu acceso a la zona de alta seguridad de la Corte Suprema podría restringirse por un período de un mes, dijo.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente