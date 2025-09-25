La Corte Suprema permite a Ram Leela de 100 años en Uttar Pradesh







La Corte Suprema de la India desestimó el jueves la solicitud del uso de terrenos escolares para festividades religiosas. Sin embargo, el Tribunal de Apex permitió además un evento de «Ram Leela», que se ha organizado durante un siglo en Uttar Pradesh`s tundla, para continuar.

El banco, al dar el veredicto, dijo que «aunque no aprobamos celebrar festividades religiosas en terrenos escolares, esta Ramleela ha estado sucediendo durante los últimos 100 años, y las festividades para este año comenzaron el 14 de septiembre», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Mientras escuchaba la petición de celebrar celebraciones religiosas en las escuelas estatales, un banco de jueces Surya Kant, Ujjal Bhuyan y N Kotiswar Singh se mantuvieron en la orden del Tribunal Superior de Allahabad que prohibió la celebración de las celebraciones en un terreno escolar administrado por el estado mientras lo permitieron continuar, sujeto a ninguna inconveniencia causada a los estudiantes, según PTI.

Manteniendo la parte relevante de la orden del Tribunal Superior del 22 de septiembre, el banco permitió que las festividades continuaran «sujetas a la condición de que no se causará ningún inconveniente a los estudiantes y no se creará obstrucción en sus actividades deportivas».

Además, el banco sacó al peticionario, Pradeep Singh Rana, por presentar el caso solo después de que comenzaron las festividades el 14 de septiembre.

El banco le dijo además al peticionario: «Esta Ramleela ha estado sucediendo durante 100 años, y también acepta este hecho. Luego, lo que le impidió mover los tribunales con anticipación y detener el festividades? «Ni tú eres un estudiante ni son tus padres de los estudiantes; ¿qué interés tienes para detener las festividades?» Según lo citado por PTI.

Rana dijo que fue solo después de que comenzaron a construir una pared de concreto que había movido el tribunal superior para una estancia de las festividades.

El banco en respuesta declaró que, dadas las festividades del período, el Tribunal Superior debería haber pedido a la administración del distrito que resolviera el problema identificando algún otro sitio alternativo adecuado.

El banco, por lo tanto, ordenó a la administración del distrito que celebrara una audiencia de propuesta para todos los interesados ​​antes de emitir instrucciones finales.

Al publicar la orden, el banco de la Corte Suprema dijo que «solicitamos al Tribunal Superior que acepte una audiencia no solo al peticionario sino también a otras partes interesadas, que también podrían ser escuchadas antes de que se apruebe cualquier orden final», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

El peticionario alegó que el patio de recreo de la escuela se estaba utilizando para Ram Leela entre las 7 p.m. y las 10 p.m., evitando que los estudiantes jueguen en el suelo, lo que esencialmente está destinado a sus actividades recreativas.

(Con entradas de PTI)





