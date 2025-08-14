La Corte Suprema otorgó la apelación de Agnez Mo sobre las disputas de derechos de autor con el sesgo de Ari

Yakarta, Viva – Tribunal Supremo (MA) otorgó la apelación de la apelación del músico Agnes Monica Muljoto alias Agnez Mo En materia de disputa derechos de autor con Arie Sapta Hernawan alias Sesgo de ari Con respecto a la canción titulada «Just Say».

«Decisión de Amar: Kabul», dijo el número de decisión de Amar 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 citado en la página de información del caso de Ma Ri en Yakarta, el jueves.



Agnez Mo Foto : Viva.co.id/rizkya fajarani bahar

La apelación de Agnez MO se registró el 4 de julio de 2025, luego fue decidida el lunes 11 de agosto por el presidente del Justicia Gusti Agug Sumanatha como presidente de los jueces de casación con dos jueces miembros, Panji Widagdo y Rahmi Mulyati.

«Estado: las cosas se han cortado, en el proceso de minutación», dijo el estado del caso.

Anteriormente, jueves 30 de enero, el Tribunal Comercial del Tribunal de Distrito Central de Yakarta otorgó la demanda de Ari contra Agnez Mo.

El tribunal de primer nivel declaró que Agnez Mo se demostró que había cometido violaciones de derechos de autor porque había usado canciones comerciales de Ari Bias «, dijo» en tres conciertos sin el permiso del Creador.

Los tres conciertos sin permiso, a saber, el concierto el 25 de mayo de 2023 en el superclub W Surabaya, el concierto del 26 de mayo de 2023 en el H Club Yakarta y el concierto el 27 de mayo de 2023 en W Superclub Bandung.

Por lo tanto, el panel de jueces del tribunal comercial condenó a Agnez Mo a pagar un en efectivo multas de RP1,500,000,000 (RP1.5 mil millones) al sesgo ARI.

Sin embargo, con la decisión de casación, el primer veredicto de la corte de nivel se volvió nulo y nulo. Por lo tanto, Agnez Mo ya no se requiere para pagar la multa de Rp1.5 mil millones.

«Sí, si el veredicto en la Corte Suprema es así, sí, significa no pagar», dijo el orador de Ma Yanto cuando se confirma en Yakarta el jueves. (Hormiga)