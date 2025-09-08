La Corte Suprema ordena a la CE que incluya a Aadhaar como el 12º documento válido para SIR







La Corte Suprema de la India ordenó el lunes que la tarjeta Aadhaar «debe ser incluida» como prueba de identidad para los votantes en el ejercicio de revisión intensiva especial de las listas electorales en Bihar. Días después de que el líder de la oposición hizo una acusación de ‘votación chori’ contra la comisión electoral y también criticó al BJP por supuestamente manipular los votos, la Corte Suprema de la India ahora está tomando medidas para garantizar la transparencia en las elecciones.

Agregar la tarjeta Aadhaar a la lista de 11 documentos prescritos en el ejercicio de revisión intensiva especial (SIR), un banco de jueces Surya Kant y Joymalya Bagchi dejaron en claro que Aadhaar no será una prueba de ciudadanía.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, la Corte Suprema de la India, en su orden sobre el tema tan debilitado, dijo que la Comisión Electoral puede determinar la autenticidad del número de tarjeta Aadhaar presentado por un elector para su inclusión en la lista electoral.

Además, el tribunal superior también buscó la explicación de la CE sobre los avisos de causa del espectáculo que emitió a los funcionarios de la votación por no aceptar las tarjetas Aadhaar de los votantes.

El tribunal de Apex que aborda el asunto dijo: «Se aclara que Aadhaar También se incluirá como un documento de identidad para la inclusión/identificación de los votantes en Bihar «, dijo el banco, y agregó:» Aadhaar será tratado como el 12º documento por la CE. Sin embargo, está abierto para las autoridades examinar la validez y la autenticidad del Aadhaar presentado por los votantes. Se aclara que Aadhaar no será tratado como prueba de ciudadanía «, según lo citado por la agencia de noticias PTI.

En este momento, para Bihar Sir, hay 11 documentos prescritos que los electores tienen que someterse con sus formularios de enumeración para su inclusión en la lista electoral.

El juicio coloca a Aadhaar a la par con otros documentos prescritos, como pasaportes y certificados de nacimiento, como prueba de identificación válida.

Según el anuncio de la CE con fecha del 24 de junio, la última lista electoral se lanzará el 30 de septiembre.

Al observar que nadie quiere que la CE incluya inmigrantes ilegales en la lista electoral, el banco enfatizó que solo los ciudadanos genuinos podrán votar, y aquellos que afirman ser genuinos sobre la base de documentos falsificados serán excluidos de la lista electoral.

Defensores de alto nivel Kapil Sibal y Shoeb Alam, que apareció para el RJD, alegó que a pesar de tres órdenes del Tribunal de Apex pidiendo al panel de votación que aceptara las tarjetas Aadhaar como una prueba de identidad válida, la CE no las aceptaba e incluso emitía un espectáculo que causara avisos a los funcionarios de la votación que las aceptaban de los electores, según lo informado por PTI.

El abogado senior Rakesh Dwivedi, que apareció para el panel de votación, afirmó que el 99.6 por ciento de los 7.24 votantes de millones de rupias en el borrador de la lista había presentado documentos, y la súplica de los peticionarios para incluir a Aadhaar como el 12º documento prescrito no cumpliría ningún propósito práctico.

Además, el banco se refirió a las disposiciones de la Ley de Aadhaar de 2016 y la representación de la Ley de las personas, y dijo que Aadhaar no podía ser elevado como prueba de ciudadanía, pero solo podría considerarse como prueba de identidad.

Por otro lado, el juez Bagchi dijo sobre los 11 documentos prescritos que figuran para Bihar Sir, solo los pasaportes y los certificados de nacimiento eran pruebas concluyentes.

El juez Bagchi declaró además: «Aadhaar no es ajeno a la representación de la Ley de People, y la Sección 23 (4) de la Ley permite a Aadhaar como prueba de identidad», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

(Con entradas de PTI)





