La Corte Suprema ordena a ECI que publique una lista de 65 votantes eliminados de 65 lakh







El Tribunal Supremo El jueves, ordenó a la Comisión Electoral de India (ECI) para publicar detalles de 65 lakh eliminó los nombres de la lista de votantes con razones de no inclusión para mejorar la transparencia en la revisión intensiva especial de Bihar (SIR) de la lista electoral.

Un banco de jueces Surya Kant y Joymalya Bagchi aprobó la orden mientras escuchaba las súplicas que desafían la decisión del ECI del 24 de junio de llevar a cabo al Sir. Dirigió la lista de 65 votantes lakh cuyos nombres aparecieron en el rollo electoral, pero cayó del borrador publicado el 1 de agosto.

La lista que comprende nombres de aquellos que murieron, migraron o se trasladaron a otros distritos electorales se ordenó que se exhibiera junto con razones en la Oficina de Nivel de Panchayat y la Oficina de Nivel de Distrito Oficiales que regresan.

El tribunal superior también permitió que las personas perjudicadas por la eliminación de sus nombres se acercaran a los funcionarios electorales junto con su tarjeta Aadhaar. El banco, al publicar el asunto para el 22 de agosto, le pidió al panel de votación que presentara un informe de cumplimiento de su dirección.

El 1 de agosto, las razones citadas por la CE para no inclusión De los votantes registrados anteriormente en el borrador de las tiradas incluyeron la muerte (22.34 lakh), «permanentemente cambiado/ausente» (36.28 lakh) y «ya inscrito (en más de un lugar)» (7.01 lakh).

