





En un ejercicio muy raro de restricción legal en tiempos de guerra, la Corte Suprema de Israel dictaminó el domingo que el gobierno israelí ha privado a los detenidos palestinos incluso de una dieta mínima de subsistencia y ordenó a las autoridades que aumenten la cantidad y mejoren la calidad de los alimentos que sirvieron a los inmatados palestinos privados. Aunque es el trabajo del Tribunal Supremo asesorar al gobierno de la legalidad de sus políticas, el poder judicial israelí rara vez ha tomado problemas con sus acciones en los 23 meses Guerra de Israel-Hamas.

Desde el 7 de octubre de Hamas de 2023, el ataque al sur de Israel que mató a 1.200 personas, en su mayoría civiles, Israel ha rechazado en gran medida las crecientes críticas internacionales de su conducta al argumentar que estaba haciendo lo que era necesario para derrotar a Hamas. El ejército israelí ha detenido a un gran número de palestinos en Gaza y a Cisjordania ocupada bajo sospecha de lazos militantes. Miles han sido liberados de meses de detención en campamentos y cárceles sin cargo para contar afecciones brutales, incluidos el hacinamiento, los escasos suministros de alimentos, la atención médica inadecuada y los brotes de la sarna.

Como IsraelEl nivel más alto de responsabilidad, la Corte Suprema escucha quejas de individuos y organizaciones contra acciones del gobierno israelí, como su práctica de restringir los suministros alimentarios y médicos a Gaza o, en este caso, lo que dos grupos de derechos humanos israelí describieron en su queja como la «política sistémica de seguridad» de los prisioneros palestinos de los alimentos. El panel de tres jueces dictaminó por unanimidad que el gobierno israelí tenía el deber legal de proporcionar a los prisioneros palestinos tres comidas al día para garantizar «un nivel básico de existencia» y ordenó a las autoridades que cumplieran esa obligación.

En una inesperada decisión por 2-1, el tribunal además aceptó la petición presentada el año pasado por la Asociación de Derechos Civiles en Israel, o ACRI, y el grupo de derechos israelí Gisha, que se alza con sus acusaciones de que la delibere delibere la restricción de la alimentación de los prisioneros en los prisioneros en las instalaciones de detención israelíes ha provocado que los palestinos sean malnutorios y hambrientos durante la guerra de Israel.

«No estamos hablando aquí de una vida cómoda o de lujo, sino de las condiciones básicas de supervivencia según lo requerido por la ley», dijo el fallo. «No compartimos las formas de nuestros peores enemigos». Las autoridades palestinas han registrado las muertes al menos 61 palestinos bajo custodia israelí desde que comenzó la guerra. En marzo, un palestino de 17 años en la prisión de Israel murió de lo que los médicos dijeron que probablemente era un hambre.

El ministro de Seguridad Nacional Israelí, Itamar Ben-Gvir, quien supervisa el sistema penitenciario, se jactó el año pasado de que degradó las condiciones de los prisioneros de seguridad al mínimo requerido por la ley israelí. Ben-Gvir, quien dirige un pequeño partido ultranacionalista de extrema derecha, arremetió contra el domingo de la corte.

« ¿Eres de Israel? ‘, Preguntó a los jueces, argumentando que mientras rehenes israelíes en Gaza No tengo a nadie que los ayude, la Corte Suprema de Israel defiende a Hamas «a nuestra desgracia». Promedió la política de proporcionar a los prisioneros ‘las condiciones más mínimas estipuladas por la ley’ continuaría sin cambios.

ACRI pidió a las autoridades que implementen el veredicto de inmediato. En una publicación sobre X, el grupo de derechos dijo que el servicio penitenciario de Israel ha «convertido las prisiones israelíes en campos de tortura». `Un estado no debe morir de hambre de la gente ‘, dijo.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





