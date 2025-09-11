La Corte Suprema escuchará las súplicas de la fianza de Umar Khalid, Sharjeel Imam el 12 de septiembre







La Corte Suprema el 12 de septiembre está programada para escuchar fianza Pleas de los activistas Umar Khalid, Sharjeel Imam y Gulfisha Fátima. El Tribunal de Apex escuchará las súplicas de fianza después de no obtener el aplazamiento del Tribunal Superior en el caso de UAPA relacionado con la supuesta conspiración detrás de los disturbios de febrero de 2020 en la capital nacional.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, es probable que un banco de jueces Aravind Kumar y NV Anjaria escuchen las súplicas de la fianza de los activistas, que han desafiado la orden del Tribunal Superior de Delhi que se aprobó el 2 de septiembre.

Anteriormente, el Tribunal Superior de Delhi negó la fianza a nueve personas, incluidos Khalid y Sharjeel Imam, en el caso. Mientras negaba la fianza, el Tribunal Superior dijo que la violencia «conspiradora» bajo el atuendo de manifestaciones o protestas por parte de los ciudadanos no podía permitirse.

Los 12 acusados ​​cuya fianza fue negada por el tribunal superior Fueron Khalid, Imam, Fátima, Mohd Saleem Khan, Shifa Ur Rehman, Athar Khan, Meeran Haider, Abdul Khalid Saifi y Shadab Ahmed, informaron PTI.

Además, la súplica de fianza de otro acusado, Tasleem Ahmed, también fue rechazada por un banco del Tribunal Superior diferente el 2 de septiembre.

Además, el Tribunal Superior dijo que la Constitución ofrece a los ciudadanos el derecho de protestar y llevar a cabo manifestaciones o agitaciones, siempre que sean ordenados, pacíficos y sin armas, y tales acciones deben estar dentro de los límites de la ley.

Si bien el Tribunal Superior dijo que el derecho de participar en protestas pacíficas y hacer discursos en las reuniones públicas se dijo que estaba protegido por el Artículo 19 (1) (a) y no podría ser reducido descaradamente, observó que el derecho no era «absoluto» y «sujeto a restricciones razonables», informó PTI.

Mientras rechazaba la fianza, el Tribunal Superior declaró: «Si se permitiera el ejercicio de un derecho sin restricciones a la protesta, dañaría el marco constitucional e afectaría la situación de ley y orden en el país», informó PTI.

Además, KhalidImam y el resto de los acusados ​​fueron reservados bajo la Ley de actividades ilegales (Prevención) (UAPA) y disposiciones del IPC para supuestamente ser los «autores intelectuales» de los disturbios de febrero de 2020, que dejaron a 53 personas muertas y más de 700 heridas.

La violencia estalló antes durante las protestas contra la CAA y el NRC en los que Umar Khalid, Sharjeel Imam y Gulfisha fueron acusados.

(Con entradas de PTI)





