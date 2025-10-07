La Corte Suprema defiende la violación de RG Kar, audiencia del caso de asesinato hasta noviembre







La Corte Suprema diferió el martes hasta noviembre su audiencia sobre el caso de Suo-Motu en la violación y el asesinato de un médico en prácticas en el estado RG Kar Medical College and Hospital En Kolkata.

El 20 de enero, un tribunal de primera instancia de Kolkata otorgó al convicto de Sanjay Roy «prisión de término de vida hasta la muerte» en el caso. El crimen atroz provocó indignación en todo el país y protestas prolongadas en Bengala Occidental.

Un banco que comprende jueces MM Sundesh y Satish Chandra Sharma aplazaron el asunto, ya que estaba ocupado en un asunto oyado.

La abogada senior Karuna Nandy, que representa a la Asociación de Médicos Junior y Senior, afirmó que los médicos que participaron en pacíficos protestas La policía pidió interrogatorio y solicitó al banco que diera una fecha temprana para la audiencia.

El Tribunal de Apex, incluso después de la condena principal, está monitoreando múltiples cuestiones auxiliares, incluida la regularización de la ausencia no autorizada de médicos.

El cuerpo del médico de aprendices de posgrado fue encontrado en la sala del seminario del hospital el 9 de agosto del año pasado. La policía de Kolkata arrestó a Roy, un voluntario cívico, al día siguiente.

Mientras tomaba el aviso de suo motu del caso, el banco constituía un Fuerza de Tarea Nacional (NTF) el 20 de agosto del año pasado para formular un protocolo para garantizar la seguridad de los profesionales médicos a raíz del crimen.

En noviembre del año pasado, el NTF en su informe, parte de la declaración jurada del gobierno central, dijo que no se requirió una ley central separada para lidiar con los delitos contra los profesionales de la salud.

El panel dijo que las leyes estatales tenían disposiciones adecuadas para abordar delitos menores además de los graves bajo el Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

En una serie de recomendaciones, el NTF dijo que 24 estados habían promulgado leyes para abordar la violencia contra profesionales de la salud mientras definen los términos «instituciones de atención médica» y «profesionales médicos».

Inicialmente investigado por la policía de Kolkata, el caso fue transferido al CBI el 13 de agosto después de que el Tribunal Superior de Calcuta expresó insatisfacción por la investigación del primero.

El tribunal superior Posteriormente asumió la supervisión del asunto el 19 de agosto de 2024.

Roy fue transmitido por el CBI en octubre del año pasado.

