La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará un caso sobre el poder de Donald Trump para imponer aranceles







presidente de estados unidos Donald Trump El poder para imponer unilateralmente aranceles de gran alcance se presentará ante la Corte Suprema el miércoles en una prueba del poder ejecutivo con implicaciones de billones de dólares para la economía global.

La administración republicana está tratando de defender los aranceles centrales para la agenda económica de Trump después de que tribunales inferiores dictaminaran que la ley de emergencia que invocó no le otorga un poder casi ilimitado para establecer y cambiar los aranceles sobre las importaciones.

La Constitución dice que el Congreso tiene poder para imponer aranceles. Pero el administración Trump Sostiene que en situaciones de emergencia, el presidente puede regular los impuestos a la importación como los aranceles. Trump calificó el caso como uno de los más importantes en la historia de Estados Unidos y dijo que un fallo en su contra sería “catastrófico” para la economía.

