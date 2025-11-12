La Corte Suprema de EE. UU. extiende la orden que bloquea los pagos completos de SNAP a medida que el cierre se acerca al final







El martes, la Corte Suprema extendió una orden que bloquea los pagos completos de SNAP, en medio de señales de que el cierre del gobierno podría terminar pronto y reanudarse los pagos de ayuda alimentaria.

La orden mantiene al menos durante unos días más una situación caótica. Las personas que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria para alimentar a sus familias en algunos estados han recibido sus asignaciones mensuales completas, mientras que otros no han recibido nada. El pedido expirará poco antes de la medianoche del jueves.

El Senado aprobó un proyecto de ley para poner fin al cierre y la Cámara de Representantes podría votarlo el miércoles. La reapertura del gobierno reiniciaría el programa que ayuda a 42 millones de estadounidenses a comprar alimentos, pero no está claro qué tan rápido se reanudarían los pagos completos.

Los jueces eligieron lo que efectivamente es el camino de menor resistencia, anticipando la gobierno federal El cierre terminará pronto y al mismo tiempo se evitará cualquier decisión legal sustancial sobre si las órdenes de los tribunales inferiores de mantener el flujo de pagos completos durante el cierre son correctas.

La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única de los nueve jueces que dijo que habría revivido las órdenes del tribunal inferior de inmediato, pero no explicó su voto de otra manera. Jackson firmó la orden inicial que congela temporalmente los pagos. Los beneficiarios en algunos estados han recibido sus asignaciones mensuales completas, mientras que en otros no han recibido nada. Algunos estados han emitido pagos parciales.

La rapidez con la que los beneficios de SNAP podrían llegar a los beneficiarios si el gobierno reabre variaría según el estado. Pero los estados y sus defensores dicen que es más fácil realizar pagos completos rápidamente que pagos parciales. Carolyn Vega, analista de políticas del grupo de defensa Share Our Strength, también dijo que podría haber algunos desafíos técnicos para los estados que han emitido beneficios parciales para enviar la cantidad restante.

Una necesidad urgente de beneficiarios

En PensilvaniaLos beneficios completos de noviembre se entregaron a algunas personas el viernes. Pero Jim Malliard, de 41 años, de Franklin, dijo que no había recibido nada hasta el lunes.

Malliard cuida a tiempo completo de su esposa, que es ciega y ha sufrido varios derrames cerebrales este año, y de su hija adolescente, que sufrió graves complicaciones médicas tras una cirugía el año pasado.

Ese estrés solo se ha visto agravado por la pausa en el pago mensual de SNAP de $350 que recibía anteriormente para él, su esposa y su hija. Dijo que le quedan $10 en su cuenta y que depende de lo que queda en la despensa, principalmente arroz y ramen.

«Pasé muchas noches asegurándome de tener todo al mínimo para estar seguro de que estaba en lo cierto», dijo Malliard. «Decir que la ansiedad ha sido mi problema durante las últimas dos semanas es decirlo suavemente».

Las disputas políticas en Washington han conmocionado a muchos estadounidenses, y algunos se han sentido impulsados ​​a ayudar.

«Me imagino que he gastado dinero en cosas más tontas que tratar de alimentar a otras personas durante una hambruna fabricada», dijo Ashley Oxenford, una maestra que esta semana instaló una «pequeña despensa de alimentos» en su patio delantero para vecinos vulnerables en Carthage, Nueva York.

SNAP ha sido el centro de una intensa pelea en los tribunales

El administración Trump decidió cortar los fondos de SNAP después de octubre debido al cierre. Esa decisión provocó demandas y una serie de fallos judiciales rápidos y contradictorios que tienen que ver con el poder del gobierno y afectan el acceso a los alimentos para aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses.

La administración estuvo de acuerdo con dos fallos del 31 de octubre de jueces que dijeron que el gobierno debe proporcionar al menos financiación parcial para SNAP. Finalmente dijo que los beneficiarios obtendrían hasta el 65% de sus beneficios habituales.

Pero la semana pasada se resistió cuando uno de los jueces dijo que debía financiar el programa en su totalidad para noviembre, incluso si eso significa recurrir a fondos que, según el gobierno, debían mantenerse en caso de emergencias en otros lugares.

La Corte Suprema de Estados Unidos acordó suspender esa orden. Un tribunal de apelaciones dijo el lunes que se debería reanudar la financiación total, y ese requisito debía entrar en vigor el martes por la noche antes de que el tribunal superior extendiera la orden que bloquea los pagos completos de SNAP.

El Congreso habla sobre la reapertura del gobierno

El Senado de Estados Unidos el lunes aprobó una legislación para reabrir el gobierno federal con un plan que incluiría la reposición de fondos SNAP. El presidente Mike Johnson dijo a los miembros de la Cámara que regresaran a Washington para considerar el acuerdo que un pequeño grupo de demócratas del Senado hizo con los republicanos.

El presidente Donald Trump no ha dicho si lo firmaría si llega a su escritorio, pero dijo a los periodistas en la Casa Blanca el domingo que «parece que nos estamos acercando al final del cierre». Aun así, la administración Trump dijo en un documento presentado el lunes ante la Corte Suprema que no debería depender de los tribunales.

«La respuesta a esta crisis no es que los tribunales federales reasignen recursos sin autorización legal», dijo en los periódicos el procurador general D. John Sauer. «La única manera de poner fin a esta crisis, que el Ejecutivo se empeña en poner fin, es que el Congreso reabra el gobierno».

Después del fallo del martes, la fiscal general Pam Bondi publicó en las redes sociales: «Gracias a la Corte por permitir que el Congreso continúe con su rápido progreso».

La coalición de ciudades y grupos sin fines de lucro que impugnaron la pausa de SNAP dijo en un expediente judicial el martes que el Departamento de Agricultura, que administra SNAP, es el culpable de la confusión.

«El caos fue sembrado por las demoras y la intransigencia del USDA», dijeron, «no por los esfuerzos del tribunal de distrito para mitigar ese caos y el daño que ha infligido a las familias que necesitan alimentos».

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente