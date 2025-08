La Corte Suprema de Brasil ordena el arresto domiciliario para el ex presidente Bolsonaro

De Brasil Tribunal Supremo El lunes, ordenó el arresto domiciliario para el ex presidente Jair Bolsonaro, en juicio por presuntamente maestrar un plan de golpes para permanecer en el cargo a pesar de su derrota en las elecciones de 2022, un caso que se ha apoderado del país sudamericano, ya que enfrenta una guerra comercial con la administración Trump.

El juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso contra Bolsonaro ante el tribunal superior, dijo en su decisión que el ex presidente de 70 años había violado las medidas de precaución impuestas a él al difundir contenido a través de sus tres hijos legisladores.

Los abogados de Bolsonaro dijeron en un comunicado que apelará la decisión. Dijeron sus palabras «Buenas tardes, Copacabana, buenas tardes mi Brasil, un abrazo a todos, esto es por nuestra libertad», transmitida por un teléfono celular de uno de sus hijos durante una protesta dominical en Río de Janeiro – No se puede considerar que ignore las medidas de precaución o como un acto criminal «.

El juicio del líder de extrema derecha está recibiendo una atención renovada después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vinculó directamente un arancel del 50 por ciento sobre los bienes brasileños importados a la situación judicial de su aliado. Trump ha llamado a los procedimientos una «caza de brujas», lo que provocó reacciones nacionalistas de los líderes de todas las ramas del poder en Brasil, incluido el presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

El caso contra Bolsonaro

Los fiscales de Brasil acusan a Bolsonaro de encabezar una organización criminal que planeó revocar las elecciones, incluidos los planes de matar a Lula y el juez de Moraes después de que el líder de extrema derecha perdió por poco su oferta de reelección en 2022.

Tras la noticia de la orden de arresto, un empleado de la Policía Federal de Brasil dijo a The Associated Press que los agentes federales habían incautado teléfonos celulares en la residencia de Bolsonaro en la capital de Brasilia, según lo ordenado por De Moraes en su decisión. El empleado habló bajo condición de anonimato debido a su falta de autorización para hablar públicamente sobre el asunto.

Se espera que Bolsonaro permanezca en Brasilia por su arresto domiciliario, ya que no se le permite viajar. También tiene una casa en Río de Janeiro, donde mantuvo su base electoral como legislador durante tres décadas. El ex capitán del ejército es el cuarto ex presidente de Brasil en ser arrestado desde el final del gobierno militar del país de 1964 a 1985, que Bolsonaro apoyó.

« « Flagrant falta de respeto ‘

The move from the Brazilian justice comes a day after tens of thousands of Bolsonaro supporters took the streets in the cities of Sao Paulo and Rio, pleading for Brazil`s congress to pardon him and hundreds of others who are either under trial or jailed for their roles in the destruction of government buildings in Brasilia on January 8, 2023. On Sunday, Bolsonaro addressed supporters in Rio through the phone of one de sus hijos, que de Moraes ‘describió como ilegal.

«La falta de respeto flagrante hacia las medidas de precaución fue tan obvio que el hijo del acusado, el senador Flavio Bolsonaro, decidió eliminar la publicación en su perfil de Instagram, con el objetivo de ocultar la transgresión legal», escribió De Moraes. Los abogados del ex presidente brasileño no hicieron comentarios después de la decisión. Flavio Bolsonaro afirmó en X que Brasil «está oficialmente en una dictadura» después del arresto domiciliario de su padre.

«¡La persecución de De Moraes contra Bolsonaro no tiene límites!» El senador escribió. De Moraes agregó en su fallo que Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, ha difundido los mensajes con «un contenido claro de aliento e instigación a los ataques contra la Corte Suprema y un apoyo flagrante a la intervención extranjera en el Judiciario Brasileño» «probablemente una referencia adquirida al apoyo de Trump para Bolsonaro.

De Moraes también dijo que Bolsonaro «se dirigió a los manifestantes reunidos en Copacabana, en Río» el domingo para que sus partidarios pudieran «tratar de obligar a la Corte Suprema». La semana pasada, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones a De Moraes sobre la supuesta supresión de la libertad de expresión y el juicio en curso de Bolsonaro. «La justicia no permitirá que un acusado lo haga el ridículo», dijo De Moraes en su decisión. «La justicia es la misma para todos. Un acusado que ignora voluntariamente medidas de precaución, por segunda vez, debe sufrir consecuencias legales».

Posibles problemas por delante

Creomar de Souza, analista político de Riesgo y Estrategia Política de Dharma, una firma de consultoría política con sede en Brasilia, dijo el arresto domiciliario de Bolsonaro abre un nuevo momento para la oposición del país, que podría acumular vapor en la lucha contra la oferta de reelección de Lula el próximo año. Ahora, De Souza dijo: «La elección de 2026 parece una agitación» y el debate político en Brasil probablemente se dividirá entre dos luchas clave.

«Uno es el esfuerzo de los partidarios de Bolsonaro para mantenerse fuertes a la derecha, sin importar si está presionando para la amnistía en el Congreso o ponerse físicamente», dijo el analista. «El segundo es cómo la administración de Lula intentará demostrar que el país tiene un gobierno. «» Este es solo el comienzo «, concluyó. La última decisión de la corte superior mantiene a Bolsonaro bajo monitoreo de tobillo, permite que solo los miembros de la familia y los abogados lo visiten y se apoderen de todos los teléfonos móviles desde su casa.

Lula fue encarcelada durante 580 días entre 2018 y 2019 en una condena por corrupción que luego fue desechada por la Corte Suprema, citando el sesgo del juez en el caso. Michel Temer, quien se convirtió en presidente después de Dilma Rousseff, fue acusado en 2016 y arrestado durante 10 días en 2019 en relación con una investigación de injerto, que luego terminó sin una condena.

A principios de este año, De Moraes ordenó la detención del presidente Fernando Collor, quien estuvo en el cargo de 1990 a 1992 hasta que fue acusado. El ex presidente de 75 años fue condenado por lavado de dinero y corrupción en 2023 y ahora cumple su sentencia de más de ocho años.

