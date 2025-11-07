La Corte Suprema comenzará a escuchar el 11 de noviembre las alegaciones contra la Comisión Electoral







El Tribunal Supremo acordó el viernes escuchar el 11 de noviembre alegaciones que impugnan la Comisión Electoral decisión de llevar a cabo una revisión especial intensiva de los censos electorales en toda la India.

Un tribunal de jueces Surya Kant y Joymalya Bagchi dijo que comenzará a escuchar las peticiones a partir del 11 de noviembre después de que el defensor Prashant Bhushan, que comparece ante la ONG Asociación de Reformas Democráticas, dijera que la cuestión va a la raíz de la democracia.

El tribunal dijo que aunque se enumeran varios asuntos importantes a partir del 11 de noviembre en adelante, intentaría ajustar la audiencia de otros asuntos para abordar los asuntos SIR.

Bhushan dijo que la urgencia del asunto se debe a que el ejercicio SIR ha comenzado en diferentes estados.

El tribunal superior ya está escuchando alegaciones que impugnan la validez de la decisión del panel electoral de realizar el ejercicio de Revisión Intensiva Especial (SIR) en Bihar.

El 16 de octubre, la CE calificó el SIR de Bihar como «exacto» y le dijo al tribunal superior que el peticionario partidos politicos y las ONG simplemente se contentan con hacer «acusaciones falsas» para desacreditar el ejercicio.

El organismo electoral también dijo al tribunal superior que ningún votante ha presentado ni un solo recurso contra la eliminación del nombre desde la publicación del censo electoral final.

Negó la alegación de los peticionarios de que hubo una «exclusión desproporcionada de musulmanes» del censo electoral final del estado preparado después del ejercicio SIR de meses de duración.

El 30 de septiembre, la CE, al publicar la lista electoral definitiva de la Bihar, candidato a las urnasdijo que el número total de electores se ha reducido en casi 47 lakh a 7,42 millones de rupias en el censo electoral final desde 7,89 millones de rupias antes del SIR.

Sin embargo, la cifra final aumentó en 17,87 lakh de los 7,24 millones de electores nombrados en el borrador de la lista emitido el 1 de agosto, que había eliminado 65 lakh de votantes de la lista original por diversas cuentas, incluidas muertes, migración y duplicación de votantes.

Si bien se agregaron 21,53 lakh de nuevos electores a la lista preliminar, se eliminaron 3,66 lakh de nombres, lo que resultó en un aumento neto de 17,87 lakh.

La primera fase de las elecciones en Bihar para 121 escaños de la asamblea de 243 miembros concluyó el jueves, mientras que los 122 distritos electorales restantes acudirán a las urnas el 11 de noviembre.

El recuento de votos se realizará el 14 de noviembre.

