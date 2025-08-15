La Corte Suprema cancela la fianza de los actores en el caso de asesinato de Renukaswamy







Observar que las personas independientemente de la popularidad son iguales antes de la ley, el Tribunal Supremo El jueves canceló la fianza otorgada al actor Darshan, la actriz de Kannada, Pavithra Gowda y otros acusados en el caso de asesinato de Renukaswamy.

Un banco de jueces JB Pardiwala y R Mahadevan dejaron de lado la orden del Tribunal Superior de Karnataka, diciendo que sufre de varias enfermedades.

Mientras Gowda, fue puesto bajo custodia policial el jueves, el tribunal superior ordenó a las autoridades que tomen a Darshan y a otros acusados bajo custodia inmediatamente y ordenó que el juicio se realice con expedición.

