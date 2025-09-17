La Corte Suprema busca un plan integral sobre la contaminación del aire dentro de las 3 semanas







El Tribunal Supremo El miércoles, dirigió las juntas de control de la contaminación de CAQM, CPCB y estatal para que salgan con medidas para prevenir la contaminación del aire dentro de las tres semanas, antes del inicio del invierno cuando los niveles de contaminación aumentan.

Un banco que comprende el Presidente del Tribunal Supremo de la India (CJI) BR Gavai y el juez K Vinod Chandran también detuvieron a los estados sobre vacantes en sus juntas de control de la contaminación y pidió a estados como Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan y Punjab que las llenen en tres meses.

El banco también aprobó direcciones similares a la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire (CAQM) y el Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB).

Sin embargo, otorgó seis meses para llenar los puestos promocionales en las juntas estatales de control de la contaminación, CAQM y CPCB.

El CAQM es un organismo legal formado por el Centro y su objetivo principal es administrar y mejorar la calidad del aire en la Región de la Capital Nacional (NCR) y sus áreas adyacentes, que incluyen partes de Punjab, Haryana, Uttar Pradesh y Rajasthan.

La magistratura estaba escuchando una súplica de suo motu relacionada con el complemento de las vacantes en estas autoridades. Escuchará el próximo asunto el 8 de octubre.

El tribunal cayó fuertemente en los estados por no llenar las vacantes de larga data en sus juntas de control de la contaminación, observando que la mano de obra inadecuada durante las temporadas de contaminación máxima agrava la crisis ambiental.

