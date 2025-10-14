La Corte Suprema aplaza la audiencia de la NSA de Sonam Wangchuk hasta el 15 de octubre







Días después del activista climático Lo siento fue arrestado en virtud de la Ley de Seguridad Nacional (NSA), el Tribunal Supremo aplazó el martes su audiencia para el 15 de octubre. Como informó la agencia de noticias ANI, la esposa de Sonam Wangchuk, Gitanjali Angmo, presentó una petición en nombre del activista climático Sonam Wangchuk pidiendo su liberación.

Después de escuchar su petición de libertad bajo fianza, el tribunal de los jueces Aravind Kumar y NV Anjaria aplazó el caso a petición del abogado principal Kapil Sibal, que comparecía en nombre del peticionario.

El tribunal, al aplazar el asunto, dijo que «debido a la escasez de tiempo, el asunto se abordará mañana a petición del abogado del peticionario, Kapil Sibal», citado por la agencia de noticias.

Anteriormente, el tribunal también había buscado una respuesta del Centro, el Territorio de la Unión de Ladakhy el Superintendente de Policía de la Cárcel Central de Jodhpur a petición de la esposa de Wangchuk.

La abogada principal Kapil Sibal también informó al tribunal superior que los motivos de la detención no habían sido comunicados a la familia y debían ser notificados a ella.

Kapil Sibal también afirmó que el motivo impugna la detención como ilegal según el artículo 22, ya que no se han aportado motivos para la detención. Dijo que sin los motivos de la detención, la orden de detención no puede ser impugnada.

Por el contrario, el fiscal general Tushar Mehta, en representación del gobierno, dijo que el motivo de la detención ya había sido notificado al detenido (Wangchuk) y que no existe ningún requisito legal para que se comunique el motivo de la detención a la esposa.

Wangchuk fue detenido el 26 de septiembre y trasladado a la cárcel central de Jodhpur en Rajasthan por supuestamente incitar a una protesta violenta en Ladakh. El activista climático fue fichado por la NSA después de los actos de violencia en Leh, en los que cuatro personas murieron y otras 80 resultaron heridas.

Los manifestantes han estado exigiendo la condición de Estado para Ladakh y la inclusión de la región en el Sexto Anexo de la Constitución.

La petición de hábeas corpus afirmaba que el encarcelamiento de Wangchuk no estaba legítimamente relacionado con la seguridad nacional o el orden público, sino que estaba diseñado para silenciar a un respetado ambientalista y reformador social por defender causas democráticas y ecológicas.

Según el recurso, el activista participó únicamente en protestas pacíficas en Ladakh, ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión y de reunión. Según el comunicado, el encarcelamiento viola la garantía de libertad de expresión del artículo 19.

La agencia de noticias ANI también informó que los cargos eran «infundados y tenían como único objetivo difamar, difamar y desacreditar su movimiento pacífico gandhiano» destinado a proteger la ecología de Ladakh.

El alegato decía que se había «desatado una «campaña sistemática» contra» Wangchukalegando «vínculos con Pakistán y China», según cita la agencia de noticias ANI.

La declaración añadía además: «En particular, en ciertos sectores se está planteando intencionadamente una narrativa blasfema que sugiere vínculos con Pakistán y China con el único objetivo de difamar, difamar y desacreditar un movimiento pacífico de Gandhi para la protección de Ladakh, su frágil ecología, sus montañas, sus glaciares y el sustento de su gente», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

La esposa de Sonam Wangchuk, Gitanjali Angmo, también cuestionó el traslado de Wangchuk a la cárcel central de Jodhpur, a más de mil kilómetros de Ladakh, lugar de las protestas.

(Con aportes de la ANI)





