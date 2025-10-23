La corrupción sigue siendo el principal problema del país

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) está de acuerdo con Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa respecto de casos de actos criminales de corrupción.

El portavoz de KPK, Budi Prasetyo, dijo que hasta ahora los actos criminales de corrupción siguen siendo tarea (relaciones públicas) nación principal.

«Sí, estoy de acuerdo con esto, porque la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas de la nación indonesia», dijo Budi, citado el viernes 24 de octubre de 2025.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de colaboración entre la Comisión para la Erradicación de la Corrupción y el Ministerio de Finanzas (Kemenkeu), Budi dijo que las dos instituciones tienen el mismo entusiasmo para fomentar mejoras, incluso en materia de gobernanza.

Mientras tanto, Budi dijo que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción agradece al Ministro de Finanzas por utilizar la Encuesta de Evaluación de Integridad (SPI) de 2024 creada por la agencia anticorrupción para recordar a la gente que todavía hay muchos casos de actos criminales de corrupción.

«El KPK ciertamente expresa su agradecimiento al Ministro de Finanzas por utilizar los datos del SPI como base para ver y controlar los presupuestos regionales, porque este presupuesto también es una de las áreas de enfoque del KPK», dijo.

Anteriormente se informó que el Ministro de Finanzas Purbaya mencionó los actos criminales de corrupción generalizados que se consideraba que obstaculizaban la realización de los programas gubernamentales.

El Ministro de Finanzas, en la Reunión Regional de Coordinación del Control de la Inflación de 2025 el 20 de octubre de 2025, incluso presentó los datos del SPI de 2024 de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción para mostrar que muchos gobiernos regionales estaban en la zona roja o eran propensos a casos de corrupción.

«Los datos de KPK también nos recuerdan que en los últimos tres años ha habido muchos casos en las regiones, a saber, desde sobornos de auditoría de BPK (Agencia de Auditoría Financiera) en Sorong y Meranti, compra y venta de posiciones en Bekasi, hasta proyectos BUMD en el sur de Sumatra. Esto significa que esta reforma de la gobernanza aún no está completa», dijo Purbaya. (Hormiga)