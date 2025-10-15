La corrupción es como un cáncer en etapa 4, que destruye la nación

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto comparar las semejanzas corrupción como una enfermedad cáncer estadio cuatro. Porque, dijo Prabowo, quienes cometen corrupción son difíciles de superar o curar.

Lea también: El viaje diplomático de Indonesia y Prabowo que impulsa la paz entre Israel y Palestina



Así lo transmitió Prabowo durante una conversación con el presidente y editor en jefe de Forbes, Malcom Stevenson Jr (Steve Forbes) en Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

«En mi opinión, la corrupción es una enfermedad, una vez que alcanza la cuarta etapa, como el cáncer, es muy difícil de superar», afirmó Prabowo.

Lea también: Perfil de Glenny Kairupan, un oficial retirado del TNI que era cercano a Prabowo y ahora es director ejecutivo de Garuda



Basándose en su análisis, Prabowo dijo que las prácticas corruptas destruirían el estado y la nación. Por lo tanto, Prabowo afirmó que está decidido a erradicar las prácticas corruptas en Indonesia.

«La corrupción destruirá el país, la nación y el régimen. Así que sí, estoy decidido a intentar erradicar la corrupción», afirmó.

Lea también: Prabowo firma la Ley 16/2025, el Ministerio de empresas estatales cambia oficialmente a BP BUMN



Luego contó la historia de cuando se desempeñó como Ministro. Defensa (Ministro de Defensa) RI. En ese momento, Prabowo convocó a todos sus familiares, incluido su sobrino.

Durante la reunión, Prabowo recordó a sus hermanos que no se involucraran en proyectos relacionados con la defensa.

«Le dije: ‘Escuche, soy el Ministro de Defensa, está bien. No puede participar en ningún contrato de defensa’. Entienda eso. Así que eso es lo que estoy tratando de hacer», dijo Prabowo.

Aun así, Prabowo reveló que erradicar la corrupción en Indonesia no es sencillo. Esto se debe a que los actores empresariales son muy creativos a la hora de encontrar lagunas para cometer corrupción.

«Pero, por supuesto, después de dos o tres meses, ya sabes, los empresarios son muy creativos, ¿verdad? Especialmente los empresarios indonesios. Entonces buscarán formas y medios, y un día encontré a uno de mis sobrinos viniendo a mí, cierto, con un proyecto, y le dije: «Vamos, tú, nunca has estado involucrado en defensa, no entiendes la defensa, ¿vale? Entonces no, no se puede, buscar otro negocio’”, afirmó.

Prabowo luego continuó contando la historia de cuando presidió una conferencia sobre un proyecto de defensa. Descubrió que varios miembros de su familia estaban involucrados en el proyecto.

Sin embargo, cuando se enteró de la participación de sus familiares, Prabowo admitió que inmediatamente tomó medidas firmes.

«Escribí a toda mi familia. Así que en los comentarios tal vez informé los nombres, y luego no lo lograron. Así que tuve dificultades para encontrarme con mis sobrinos durante varios meses después de eso. Pero sí, hay que dar el ejemplo. No es fácil, pero hay que hacerlo», concluyó.