¡La corrupción destruye la esperanza de los débiles!

Jacarta – Arzobispo de Yakarta Cardenal Ignacio Suharyo dirigir Misa natal Pontificio en la Iglesia Catedral de Yakarta, Yakarta Central, jueves 25 de diciembre de 2025.

Frente a la congregación destacó el problema corrupción al culto al dinero que se considera degradante para la dignidad humana.

Cardenal Suharyo luego citó la declaración del fallecido Papa Francisco sobre el impacto de la corrupción en el futuro de la humanidad. Dijo que la corrupción destruye las esperanzas de los débiles.

«La corrupción nos impide ver el futuro con esperanza porque la codicia tiránica destruye las esperanzas de los débiles y pisotea a los más pobres entre los pobres. La corrupción es un grave escándalo público», afirmó el cardenal Suharyo.

El cardenal también recordó a los fieles los peligros del culto al dinero. Citando la declaración del Papa Francisco, el cardenal Suharyo descartó la idea de que la felicidad en la vida dependa del dinero.

«No caigan en la terrible mentalidad de pensar que la bondad y la felicidad dependen del dinero, y que comparado con el dinero todo lo demás no tiene valor ni dignidad», dijo.

El Cardenal Suharyo citó nuevamente las palabras del Papa Francisco, que la riqueza obtenida por medios inmorales no traerá poder duradero.

«Una mayor acumulación de riquezas manchadas de sangre no podrá mantener a nadie en el poder y no morir», afirmó el cardenal Suharyo en la misa.