La corrupción del proyecto Road en West Manggarai es la desventaja del país de Rp1.8 mil millones, 3 sospechosos están detenidos

Labu bajo, vivo – El fiscal de distrito de West Manggarai (Kejari) arrestó oficialmente a tres sospechosos en el presunto caso penal Corrupción de construcción de carreteras Golowelu -orong, West Manggarai Regency. Las pérdidas estatales debido a este caso se estiman en RP1.8 mil millones.

Los tres sospechosos fueron detenidos el martes por la noche, 9 de septiembre de 2025, a saber, YJ, que era el estatus del aparato civil estatal (ASN), así como el jefe de división en la Oficina de Obras Públicas de West Manggarai, FSP como el supervisor del proyecto en 2021, y PS que actuó como supervisores en 2022. Mientras que otro sospechoso tuvo las iniciales de la OMS, y que ha jugado el SB de la Costa, hasta ahora, ha jugado el SB de la Costa, hasta ahora. citación del investigador.

Jefe de la Sección Criminal General de la Oficina del Fiscal del Distrito de West Manggarai, Vendy Triaksono Foto : Vera Bahali/Tvone/Labuan Bajo

Jefe de Sección Criminal General Kejari West ManggaraiVendy Tilaksono, reveló que las cuatro personas han sido nombradas como sospechosos desde el 28 de agosto.

«Hoy su primera citación como sospechosos. Fueron detenidos inmediatamente por día durante 20 días. Nos fuimos en la detención de la Policía Regional de West Manggarai», dijo Vendy en la oficina de Labuan Bajo Kejari, martes (9/9/2025).

Explicó que este caso estaba relacionado con el proyecto de construcción de carreteras Golowelu -aoru -aorch que utilizó fondos APBD en 2021 y 2022. En 2021 el proyecto de carretera se realizó a lo largo de 4.2 kilómetros, mientras que en 2022 alcanzó 6.3 kilómetros.

«Desde que rodé en la oficina del fiscal a principios de este año, se han examinado 23 testigos», agregó.

Por sus acciones, los sospechosos fueron acusados ​​bajo el Artículo 2 y el Artículo 3 de la Ley Penal de Corrupción. La amenaza de castigo varía, desde un mínimo de 4 años de prisión hasta un máximo de cadena perpetua. (Vera Bahali/Tvone/Labuan Bajo)