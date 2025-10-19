La corona robada de la emperatriz Eugenia encontrada afuera del Museo del Louvre en condiciones dañadas

ParísVIVA – Las autoridades francesas descubrieron un corona el siglo XIX pertenece Reina Eugenia, esposa del Emperador Napoleón III, en condiciones casi dañadas Museo del LouvreParís, la noche del domingo 18 de octubre de 2025.

El descubrimiento se produjo pocas horas después de un espectacular robo a la luz del día en el que desaparecieron y fueron robadas por ladrones varias gemas históricas «invaluables».

La corona se exhibió anteriormente en la Galerie d’Apollon, la parte del Louvre que alberga la colección de joyas de la corona francesa.

Según datos del museo, la corona estaba decorada con 1.354 diamantes, 56 esmeraldas y un águila real que era el símbolo del imperio. Estos objetos históricos fueron encontrados abandonados no lejos del edificio del museo, y varias partes parecían dañadas.

El robo planificado sólo lleva 7 minutos

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, dijo que el robo ocurrió alrededor de las 09.30 hora local. Los autores supuestamente utilizaron un camión especial con mecanismo de elevación para llegar a la ventana del primer piso del Louvre y luego irrumpieron en ella con una amoladora angular.

«Esto es un robo importante», dijo Núñez. Francia Inter, mdescribió las joyas robadas como de enorme valor «patrimonial» e «histórico» que las hacía «invaluables».

En menos de siete minutos, los ladrones rompieron dos vitrinas de cristal, se llevaron las joyas que buscaban y huyeron en scooters. La policía sospecha que en esta acción participaron entre tres y cuatro profesionales por su forma de trabajar rápida y precisa, propia de un grupo criminal entrenado.

El Museo del Louvre está temporalmente cerrado

La ministra de Cultura, Rachida Dati, confirmó que no hubo heridos durante el robo y la policía aseguró inmediatamente la zona del museo.

El Louvre emitió un comunicado anunciando que el museo permanecería cerrado hasta el final del día «como medida de seguridad y para preservar rastros y pistas para la investigación», dijo el museo en un comunicado.

Los fiscales de París dijeron que se había abierto una investigación oficial y que las autoridades estaban evaluando «el alcance de los daños». Los equipos forenses están revisando las pruebas, incluidos los objetos dejados por los ladrones y extensas imágenes de CCTV, tanto del interior como del exterior del museo.