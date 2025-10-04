La corona de Luxemburgo pasa a Guillaume después de la abdicación de Henri







Luxemburgo’s Luxemburgo Luxemburgo El gran duque Henri abdicó su trono el viernes a favor de su hijo, Guillaume. Henri, de 70 años, sirvió al pequeño ducado en el corazón de Europa durante 25 años en un papel en gran medida simbólico.

Guillaume, de 43 años, fue coronado en una ceremonia antes de saludar al público sobre un balcón del gran palacio ducal con la familia real a su lado, incluida su esposa, la condesa belga Stéphanie de Lannoy, y sus hijos, Charles, 5, y François, 2.

Reales del Países Bajos y Bélgica también asisten. Guillaume será el séptimo Gran Duque de Luxemburgo desde 1890, cuando se estableció la monarquía moderna.

