LOCARNO, Suiza-Anna Alarcón, coprotagonista de Liliana Torres ‘South by Southwest, «Mamífera» está apegada a tomar la delantera en el seguimiento de Torres «Climatteric», que se está llevando al mercado este mercado en Locarno’s ¡Combina! Foro de redes.

En un movimiento paralelo, Boutique Studio Filmax, con sede en Barcelona, ha adquirido los derechos de distribución teatrales españoles a «Climacteric», que se produce, como «Mamífera», de Distinto Films y Edna Cine de Barcelona.

También escrito por Torres, «Climacteric» («Climateri») ve a Selva (Alarcón) comenzando a experimentar sensaciones físicas extrañas después de la muerte de su madre. Ella viaja a su ciudad natal para vender la casa familiar, poco sabiendo que nunca volverá a su agradable estilo de vida urbano. En la ciudad rural descubrirá que esa base está devastando el paisaje local. El médico diagnostica que ella sufre una menopausia prematura. Pero su transformación irá más allá de los límites del cuerpo humano para reivindicar la lucha de la naturaleza para sobrevivir.

«Con ‘Mamifera, ‘Liliana Torres habló sobre un tema que no había sido muy abordado en el cine hasta entonces: el deseo de no ser madre, de una manera sensible y profunda, que provocó una respuesta muy positiva de las mujeres que finalmente se vieron representadas en la pantalla «, dijo la productora Carla Sospedra Salvadó de Edna Cine, que presenta el proyecto a posibles socios internacionales en los compañeros de la pantalla.

«Con ‘Climacteric’, busca hacer lo mismo con otro tema tabú que también necesita comenzar a generar referencias: Menopausia», agregó Sospedra Salvadó, quien produce con Miriam Porté de Distinto Films y Gerard Marginedas.

Climater

Participando en el laboratorio de Cine Qua Non, «Climatteric» ha recibido una subvención de desarrollo de ICEC del gobierno catalán y una subvención del Gremio de Scripters Catalan, Cataluña, había construido uno de los sistemas de soporte de televisión de películas más desarrollados en Europa, fuera de Francia.

La «gira familiar» de Torres se inclinó en San Sebastián, «¿Qué salió mal?» En el festival Negro Night de Tallinn, «Mamífera», el mundo de Torres en el mundo del mundo de Torres se estrenó en la competencia principal en SXSW, ganando la mejor actuación para la principal Maria Rodríguez Soto.

Alarcón ha llamado la atención creciente, coprotagonizada no solo en la serie Mamífera y Netflix The Innocent, sino que aparece en tres episodios de la selección de Venecia de Rodrigo Sorogoyen The Año Nuevo, una coproducción Movistar Plus+-Arte France. En marzo, Alarcón ganó el Premio a la Mejor Actriz en la Zonacina de Málaga por «únete a mí para el desayuno».

Edna Cine fue fundada en 2021 en las estribaciones de Barcelona, «impulsado por el deseo de descubrir y apoyar a los cineastas emergentes que exploran una voz cinematográfica única y personal», dijo Sospedra Salvadó.

«Nos estamos centrando en modelos adaptables y sostenibles: combinando producciones completas y coproducciones minoritarias, tanto en ficción como en documental, con lanzamientos teatrales cuidadosamente dirigidos», dijo ella «, dijo ella. Variedad.

«Nuestra pizarra se inclina hacia los proyectos de las casas de arte con un fuerte atractivo internacional. Nuestro enfoque es seguir siendo ágil mientras se mantiene fiel al corazón creativo de cada proyecto, asegurando que cada película encuentre su mejor camino para llegar a su audiencia, agregó.

¡Edna Cine me coincide con mí! Slate también recibe «Memorial», de Sergi Pérez, un estudio de pérdida, cuyo protagonista, Manel, es curador de la galería de arte más grande del mundo.