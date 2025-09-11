La Copa Presidencial se lanzó en abril de 2026, seguido de 64 clubes de todo Indonesia

Surabaya, vivo – Presidente Pssi Erick thohir Anunció oficialmente el plan de implementación Copa presidencial 2026 con un nuevo formato. Este torneo ya no es solo un evento previo a la temporada, sino que se llevará a cabo como una competencia oficial que participa por 64 clubes de toda Indonesia.

El plan se decidió en la reunión del Comité Ejecutivo de PSSI (EXCO) que tuvo lugar en Surabaya, Java Oriental, el martes 9 de septiembre de 2025. Erick explicó que la Copa Presidencial 2026 estaba programada para llegar en abril del próximo año.

«La Copa Presidencial 2026 involucrará a 64 equipos de toda Indonesia. El objetivo es que esta competencia puede ser un foro para que los jugadores jóvenes se desarrollen», dijo Erick Thohir.

Presidente de PSSI Erick Thohir Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

Centrarse en la construcción de jugadores jóvenes

Con una gran cantidad de participantes, se cree que la edición 2026 de la Copa Presidencial brinda amplias oportunidades para que los clubes fuera de la casta superior se desempeñen. Esta competencia también es un espacio para fomentar y desarrollar jugadores jóvenes para sentir la atmósfera de los partidos oficiales.

PSSI también mencionó que este torneo acomodará clubes de varios niveles, desde la Liga 3 hasta la Liga 4, incluso abrir oportunidades para clubes en los niveles más bajos que han comenzado a rodar en varias regiones.

Algunos informes dicen que la Copa Presidencial 2026 no involucrará a equipos de la Super League. El evento se presenta específicamente para los clubes de la Liga Nusantara o la Liga 3 y la Liga 4.

«Uno de los resultados de la reunión de Exco anteriormente, la Liga 3 y la Liga 4 han comenzado a rodar en la isla de Java», dijo Erick Thohir a periodistas.

«Más tarde planeamos celebrar una Copa Presidencial en abril de 2026, que puede ser seguida por 64 equipos de toda Indonesia», agregó.

Con este nuevo formato, se espera que la Copa Presidencial se convierta en una competencia alternativa que no solo aumenta la competencia saludable entre los clubes, sino que también da a luz a muchos talentos jóvenes para el futuro del fútbol indonesio.

Nuevo formato Liga 3 y Liga 4

Anteriormente, PSSI había hecho cosas nuevas en la implementación de la Liga 4 que tendría lugar a nivel de ciudad/distrito para competir por la Copa de Alcalde/Regente. Mientras que la Liga 3 rodará a nivel provincial para competir por la Copa del Gobernador.

Estos campeones provinciales competirán en la Copa Presidencial. Con el número de 64 participantes del club, es probable que se incluyan varios 4 campeones de la liga.

En la Liga Nusantara, la Liga 4, hasta que se espera que la Copa Presidencial sea un lugar para que los jugadores jóvenes presentes. Se debe jugar la posibilidad de reglas especiales para los jugadores.

«Más tarde veremos qué porcentaje de la composición de los jugadores jóvenes se requerirá. Esto es todo lo que estamos revisando, el objetivo es aumentar la combinación de edad temprana o de base con un mayor nivel de competencia», dijo Erick Thohir.