¿La Copa Mundial 2026 puede sin Lionel Messi? El capitán argentino sigue dudando

Buenos Aires, Viva – Mega Football Stars Lionel Messi Realizar las dudas sobre la participación en 2026 Copa del Mundo. Capitán Equipo nacional de Argentina Eso admitió que todavía tenía que considerar su condición física antes de tomar la decisión final, a pesar de que Albiceleste había confirmado el boleto al torneo más grande de cuatro años.

Messi cerró su último partido competitivo en Argentina dulcemente después de traer a su país para ganar 3-0 sobre Venezuela en la calificación de la Copa Mundial de 2026, el viernes por la mañana, 5 de septiembre de 2025. En el partido en el Monumental Stadium, Buenos Aires, el Striker Inter Miami anotó dos objetivos, mientras que otro objetivo fue contribuido por Lautarar Martinez.

«Como he dicho antes sobre la Copa del Mundo, no creo que pueda unirme nuevamente. Lógicamente, tal vez no pueda jugar debido al factor de edad. Pero estamos casi despiertos, así que estoy emocionado y motivado para seguirlo. VERÉ cómo me siento más tarde», dijo Messi citado por ESPN.

Haru en el último partido del país

Después del partido, Messi no pudo detener su emoción porque podría cerrar su último partido oficial en Argentina en la forma en que soñaba durante mucho tiempo.

«Hay tantas emociones. Siempre sueño con poder cerrar de esta manera. Jugar en Argentina con nuestra gente siempre es divertido. Hoy es el último para los puntos aquí», dijo.

Messi apareció por primera vez en la Copa Mundial de 2006 en Alemania cuando tenía 18 años. Desde entonces, apareció en cinco ediciones consecutivas y alcanzó el pico de su carrera internacional al levantar el trofeo de la Copa Mundial 2022 en Qatar. Hasta ahora, Messi ha registrado más de 180 gorras y ha recogido 106 goles para el equipo nacional argentino.

Centrarse en la física y la motivación

Aunque está emocionado, Messi confirmó que el factor de edad era una gran consideración. Pasará 39 años cuando la Copa Mundial 2026 se llevará a cabo en los Estados Unidos, Canadá y México. Por lo tanto, la decisión de aparecer aún estará determinada por su condición física en los próximos meses.

Argentina en sí está encabezando la clasificación de calificación de la zona de Conmebole con 35 puntos de 16 partidos. Además, el equipo de Lionel Scaloni visitará la sede de Ecuador en Guayaquil, pero sin Messi, que ha confirmado que no aparece en el partido.