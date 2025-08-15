La Copa Indonesia se celebró nuevamente en 2027, Historia de vista y lista de equipos campeones

Yakarta, Viva – Después del vacío desde 2019, Copa Indonesia Finalmente se confirmó que volvería a rodar en 2027. El torneo se jugó por última vez en la temporada 2018/19, donde PSM Makassar Salga como campeones después de conquistar a Persija Yakarta en la final.

La Copa Indonesia se celebró por primera vez en 1985 semiprofesionalmente, junto con la era de la competencia Galatama. Este evento inaugural se convirtió en un escenario para grandes clubes en ese momento, y tuvo lugar de manera rutinaria hasta 1989.

Esta competencia había cambiado el formato y el nombre a la Copa Galatama en 1992 y 1994, antes de que fuera vacío nuevamente.

Al ingresar a la era profesional, la Copa Indonesia estaba bajo el control de PSSI desde 2005 bajo el nombre de Copa Dji Sam Soe, quien duró hasta 2009. Después de eso, el torneo volvió a usar el nombre de la Copa Indonesia en 2012. Desafortunadamente, después de la edición, el torneo se detuvo nuevamente durante seis años antes de que se celebró nuevamente en la temporada 2018/19.



PSM Makassar Champion Indonesia Cup 2019 Foto : Instagram @pialindonesia

En términos de logro, Sriwijaya fc Y Krama Yudha Tiga Berlian se convirtió en el club más exitoso de este evento con ambos ganando tres títulos. Sriwijaya FC lo ganó en 2008, 2009 y 2010, mientras que el Krama Yudha Tiga Berlian talló un título de Hattrick en 1987, 1988 y 1989.

La siguiente es una lista de clubes de campeones de la Copa Indonesia:

Krama Yudha Tiga Berlian – 3 Título (1987, 1988, 1989)

Sriwijaya FC – 3 Título (2008, 2009, 2010)

Arema – 2 Título (2005, 2006)

Semen Padang – 1 Título (1992)

Arseto Solo – 1 Título (1985)

Gelora Dewata – 1 Título (1994)

Makassar Utama – 1 Título (1986)

Persibo Bojonegoro – 1 Título (2012)

PSM Makassar – 1 Título (2019)

Con el regreso de la Copa Indonesia en 2027, los amantes del fútbol del país ciertamente esperan quién se sumará a la lista de campeones y forjará una nueva historia en esta prestigiosa competencia.