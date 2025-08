La cooperativa roja y blanca no es una condición para desembolsar fondos de la aldea

Yakarta, Viva – Ministro de la aldea y el desarrollo de áreas desfavorecidas (Mendes PDT) Yandri Susanto enfatizó la formación de la aldea/Kelurahan Merah Putih (KDMP) no es una condición para la dilución Fondo de la aldea.

Leer también: El Ministro del Interior confirma el compromiso del Ministerio del Interior para apoyar el fortalecimiento de la regulación de Kopdeskel rojo y blanco



Según Yandri, los fondos del pueblo aún se distribuirán a pesar de que hay o sin KDMP. Porque, los fondos de la aldea son un presupuesto para financiar la implementación de gobiernos de las aldeas, desarrollo de infraestructura, empoderamiento comunitario y actividades comunitarias.

«Fixed (desembolsado), el enfoque de los fondos de la aldea permanece», dijo.

Leer también: El ministro coordinador, Zulhas, enfatizó que el Fondo de la Villa no era el Garante del Crédito Cooperativo de la Villa Roja y Blanca



Yandri dijo que la formación de KDMP en un área nunca fue una condición para poder obtener fondos de la aldea. Esto luego se enumerará en la regulación del Ministro de Village y PDT (Permendos) que ahora se está completando.

Los Pendientes también regularán violaciones, malos préstamos y otros en la implementación de cooperativas de la aldea.

Leer también: DPR fomenta la financiación de Kopdes rojo y blanco de manera más óptima a través del nuevo esquema del Ministerio de Finanzas



«Oh no (el fondo de la aldea no se desembolsa), no es así. Luego, más tarde la final ‘cómo’, espera un minuto. Así que he presentado un ‘borrador’ de los alumnos al Ministro de Derecho para la armonización. Más tarde, tal vez no durante mucho tiempo transmitiré la finalización de los Permendos», dijo «, dijo.

Las reglas en los próximos permendios se referirán al Ministro de Finanzas (PMK) número 49 de 2025 sobre procedimientos para préstamos en el marco de financiar cooperativas de la aldea/Kelurahan Merah Putih.

En The Permendes, dijo que había un complot en el que KDMP presentó una propuesta de negocios que sería aprobada por el jefe de la aldea a través de una conferencia especial de la aldea (Musdesus). El participante de Musdesus, que consta del jefe de la aldea, presidente del organismo consultivo regional (BPD), personal de BPD, miembros de líderes comunitarios de la gerencia cooperativa.

Además, los resultados del Musdesus serán firmados por el jefe de la aldea y el presidente de la cooperativa, que luego se presenta al banco Himbara.

Además, los Presiones también regulan con respecto a los fondos de las aldeas que pueden usarse como garantía de préstamo. Según él, este valor no excederá el 30 por ciento de la cantidad de fondos de la aldea.