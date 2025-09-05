La cooperativa Naoyoshi, la expansión de la cervecería de Lovina Beach al mercado de bebidas en Japón

Yakarta, Viva – Beber fabricante de Pt Lovina Beach Brewery TBK (STRK), firmó una carta de intención (Loi) con Naoyoshi Co., Ltd. Japónpara formar una empresa conjunta estratégica en el mercado bebidas alcohólicas Japón.

Director presidente del STRK, dijo Bona Budhisurya, la firma del LOI en Singapur el 3 de septiembre de 2025, marcó el primer paso del STRK al ingresar al segmento de bebidas alcohólicas en Asia. Indonesia.

«Esta asociación tiene como objetivo utilizar las redes nacionales de logística y distribución de Naoyoshi, con una cartera de strks que continúa desarrollándose en bebidas alcohólicas innovadoras», dijo Bona en su declaración, el viernes 5 de septiembre de 2025.



Ilustración de bebidas alcohólicas.

Bona reconoce que otro objetivo es capturar oportunidades en el mercado japonés que se está desarrollando rápidamente, en la categoría de preparación para beber (RTD) y otras bebidas alcohólicas.

También explicó la razón de que el STRK se expandiera a la tierra de Sakura. Según él, Japón ha sido durante mucho tiempo un creador de tendencias en Asia en el sector de bebidas, así como la tendencia de la premiumización, la practicidad y los patrones de consumo más saludables como el principal impulsor de la demanda del consumidor.

Los informes de la industria señalaron que el mercado de bebidas alcohólicas RTD en Japón ha crecido más del 7 por ciento por año en los últimos años, impulsado por jóvenes consumidores y profesionales que buscan bebidas con bajas opciones de baja azúcar, primas y prácticas.

«Japón es un mercado muy estratégico para nosotros», dijo Bona.

Él cree que asociarse con Naoyoshi permitirá que el Strk traiga el espíritu de las habilidades y la innovación que es típica de Bali a Japón.

«Al mismo tiempo, utilizando su experiencia que se ha demostrado en distribución, logística y acceso al mercado», dijo.

Para obtener información, la visión de la estrategia de la colaboración de STRK y Naoyoshi se centrará en una serie de aspectos. Por ejemplo, como el aspecto de la fabricación local, mediante la construcción de capacidades de producción en Japón para reducir los costos de exportación y el tiempo de espera.

Luego, también a través de la expansión de la red de distribución, utilizando la infraestructura de Naoyoshi existente para lograr una amplia cobertura del mercado fuera de Tokio y Osaka a las ciudades regionales.

Además, a saber, Marketing & Brand Building, creando una narrativa especial de marca japonesa que combina la cultura del STRK en Bali con la estética japonesa y las tendencias de estilo de vida premium. Finalmente, los aspectos de las regulaciones de cumplimiento y licencia, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de fabricación, el etiquetado y la distribución estricta del alcohol japonés.