La cooperación entre RI e India hace temblar a Asia

Jacarta – Gobierno Indonesia Y India construir asociaciones y crear sinergias entre sí para hacer realidad el poder digital en la región asiática.

Viceministra de Comunicaciones y Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria Dijo que la cooperación entre los dos países en el ámbito digital era la continuación de una larga asociación.

«Nuestra colaboración en la era digital es la continuación de un largo y largo viaje de unión. India es el socio adecuado porque es uno de los países con la economía digital más dinámica del mundo», dijo en Yakarta, el lunes 15 de diciembre de 2025.

Dijo que India tiene experiencia en la construcción de infraestructura digital, producción de talento digital y desarrollo de un ecosistema de startups.

Mientras tanto, Indonesia tiene más de 250 millones de usuarios de Internet y un potencial económico digital que se prevé alcanzará un valor de hasta 360 mil millones de dólares (6 mil billones de rupias) para 2030.

«Indonesia tiene un mercado dinámico, recursos abundantes y un compromiso con la construcción de una sociedad digitalmente inclusiva», afirmó Nezar Patria.

El Viceministro de Comunicaciones y Tecnología afirmó que los dos países necesitan fortalecer la cooperación en el desarrollo y la gobernanza de la inteligencia artificial (Inteligencia artificial/AI), desarrollo de infraestructura digital pública, así como desarrollo de cadenas de suministro de semiconductores y electrónica.

Los dos países también pueden aumentar la cooperación en los campos de la educación y el desarrollo del talento, así como en la seguridad cibernética y la gobernanza de datos.

«Imagínese una Asia donde los ingenieros indios y los innovadores digitales indonesios trabajen codo a codo, las nuevas empresas de Bangalore y Yakarta co-creen soluciones de inteligencia artificial, nuestras universidades formen una fuente de talento compartida y nuestros gobiernos formen un marco regional para la tecnología responsable», enfatizó.

Nezar Patria dijo que Indonesia y la India podrían colaborar más, compartir conocimientos e innovar.

«Juntos podemos construir una Asia que no sólo esté avanzada digitalmente, sino también culturalmente conectada y estratégicamente unida», afirmó el Viceministro de Comunicaciones y Tecnología.