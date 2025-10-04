La conversión renal basada en la enzima permite el trasplante del tipo A al tipo universal O







Por primera vez, un equipo de la Universidad de Columbia Británica (UBC), Canadá, realizó con éxito un trasplante humano de un riñón Convertido del tipo de sangre A al tipo universal O. El procedimiento se basa en las enzimas especiales de UBC como una herramienta clave para reducir el rechazo de los órganos.

Los pacientes con tipo-S solo pueden recibir órganos de tipo O, sin embargo, los riñones de tipo O a menudo se administran a otros tipos de sangre debido a su compatibilidad universal. El objetivo inicial de los investigadores era crear sangre donante universal al eliminar los azúcares que determinan el tipo de sangre.

Pero encontraron estos mismos azúcares (antígenos) también cubren órgano vasos sanguíneos. Se trasplantó un riñón convertido en enzimas a un receptor de muerte cerebral. Inicialmente funcionó bien, pero se observó una reacción leve, mucho menos severa que una normal, en el tercer día.

