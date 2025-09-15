La conversación de Tasya Farasya se reveló con su esposo en casa, no romántico ¿eh?

VIVA – Simultáneamente con la aparición de problemas de divorcio, el nombre del esposo Tasya farasya a saber Ahmad assegaf Participe en el centro de atención pública. El hombre de sangre árabe fue acusado de tener una aventura hasta que estuvo involucrado en la malversación del dinero de la compañía que se llevó a cabo con Tasya Farasya. Sin embargo, la verdad sobre los problemas de la casa del influencer de belleza no se ha aclarado oficialmente de la persona en cuestión.

El viaje doméstico de Tasya Farasya y Ahmad Assegaf se ha dicho en el podcast de Rachel Ven YouTube sobre el podcast. Allí, Tasya Farasya admitió que su relación con su esposo no era intensa como la mayoría de las parejas casadas.

Esto se basa en la naturaleza original de los dos que son igualmente ignorantes. Especialmente sobre la comunicación a través del chat o el teléfono que requiere que envíen noticias en cualquier momento.

«Pero realmente ignoro el conteo de marido y mujer, no como las intensas noticias», dijo Tasya, citando su video Rachel Ven de YouTube, lunes 15 de septiembre de 2025.

Se sabe que Tasya Farasya está ocupada con sus actividades como contenido de creadores y empresarios que tienen una marca de belleza. Mientras tanto, su esposo como CFO en la misma compañía también tiene su propio horario de actividades.

Cada vez que hay tiempo para reunirse, Tasya Farasya admitía que más a menudo discutía el trabajo en lugar de rodar. Debido a someterse al mismo negocio, el tema de Tasya Farasya y su esposo no están lejos de sus asuntos laborales.

«Especialmente cuando nos encontramos demasiado ocupados para trabajar, porque trabajamos tan bien como Bareng está muy ocupado trabajando nuevamente.

«Sigan con la casa, que se despierta con el esposo del contratista, por lo que el edificio es un edificio, un trapeador, nuestro otro negocio», dijo.

Para obtener información, la cuestión de este asunto fue revelada por primera vez por la cuenta X @pacarnyapedrii que afirmó obtener información de las personas en el tribunal.

«Tasya Farasya Ajuin se divorció de su esposo Wkwkwk Info A1 Families que trabajan en el Tribunal del Sur de Yakarta», tuiteó la cuenta.

Muchas personas sienten curiosidad por los rumores de que el divorcio de Tasya Farasya con Ahmad Assegaf es cierto. Porque se sabe que la pareja se conocía desde que era un adolescente y nunca mostró sus problemas domésticos al público. Tasya Farasya y Ahmad siempre se ven armoniosas e íntimas en varios contenidos que comparten.

Para obtener información, Tasya Farasya se casó con Ahmad Assegaf el 18 de febrero de 2018 en el Hotel Indonesia Kempinski, Yakarta. Este magnífico matrimonio dura 7 días con costumbres árabes que tienen muchas secuencias de eventos, a partir de aplicaciones, recitación, salpicaduras, contrato temático amarillo y blanco en el Dharmawangsa, Henna Night, hasta múltiples recepciones.