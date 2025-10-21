La controversia del cuarto down de Lions y Buccaneers continúa después del juego

Cada NFL El juego viene con al menos un poco de controversia, y ese fue ciertamente el caso cuando el Leones de Detroit asumió el Bucaneros de la Bahía de Tampa el lunes 20 de octubre durante Fútbol del lunes por la noche. Uno de los momentos más polémicos ocurrió en el comienzo del cuarto trimestrecuando la conversación del cuarto intento de los Buccaneers fue anulada.

El entrenador en jefe de los Lions, Dan Campbell, utilizó un desafío para el cuarto intento y se consideró fallido, pero los árbitros revisaron el video para determinar dónde estaba colocado el balón. Después de revisar el video, los funcionarios deciden que Tampa Bay ala cerrada Cade Otton poner la pelota antes del primer intento. Luego, el desafío de Campbell y el tiempo muerto fueron devueltos a los Detroit Lions, y los Lions incluso recogieron el balón en territorio de Tampa Bay.

El Ford Field explotó de emoción ante la noticia, pero aquellos en el campamento de Tampa Bay prácticamente se quedaron boquiabiertos. La decisión fue un punto de inflexión en el juego y puso a Detroit al mando. Incluso después del partido, la gente hablaba de ese momento.

Los seguidores de Leones y Bucaneros expresan sus pensamientos

Después de que los árbitros empezaron a mirar el primer intento de los Bucs, los Leones publicados en X“segunda opinión”, con el pulgar hacia arriba. La publicación llamó mucho la atención, y principalmente los fanáticos de los Lions estaban contentos con la segunda mirada y la decisión final. «¿Recibimos una llamada que nos beneficia?» un seguidor dijo en mayúsculas. “jefes A los fanáticos endogámicos de repente no les gustan los árbitros de la NFL «. otro dijobromas. «Me parece bien» otro dijo.

Algunos parecían un poco más escépticos. “Buen descanso” un seguidor dijo. «¿Después de una segunda mirada? Nunca había escuchado eso en mi vida». otro declaró. «No sabía que era legal impugnar dos partes de una obra al mismo tiempo, pero da igual», uno más dijo. “Las reglas no se aplican a los Leones” uno más declarado.

De cualquier manera, fue una decisión que salió bien para los Lions, y fue un gran momento en un juego difícil. Los Detroit Lions se llevaron a casa la victoria en el Ford Field con el recuento final de 24-9.

En un artículo publicado justo después del juego, Ryan Heckman de The Pewter Plank incluso dijo que los “árbitros arruinaron a los Buccaneers en un desafío tardío de los Lions durante la MNF”.

El corredor de los Detroit Lions, Jahmyr Gibbs, hace historia

Fue un gran partido para los Lions y un partido igualado. uno más grande para correr hacia atrás Jahmyr Gibbs. el hizo Historia de la NFL como el Décimo jugador en la historia de la NFL producir un juego con al menos 135 yardas terrestres, 80 yardas recibidas y dos touchdowns terrestressegún el cuenta oficial de los Leones. El último jugador en hacer eso fue Chris Johnson en 2009. Gibbs alcanzó ese hito faltando 4:39 en el tercer cuarto.

De cara al enfrentamiento, mariscal de campo Jared Goff lideró la NFL con 14 pases de touchdown y un Porcentaje de finalización del 75,9%de acuerdo a Christian González de CBS Sports en un artículo publicado el domingo 19 de octubre.

Tanto los Detroit Lions como los Tampa Bay Buccaneers abandonaron el juego con un récord de 5-2. A continuación, los Detroit Lions tienen una semana de descanso y los Buccaneers se enfrentan a los Santos de Nueva Orleans el domingo 26 de octubre, antes de su semana de descanso.