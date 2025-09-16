La controversia de QB de Atlanta acaba de resolver el mayor problema de Cincinnati

Getty

Cuando el Atlanta Falcons usó la selección No. 8 Michael Penix Jr. Solo semanas después de entregar Cosins de Kirk Un acuerdo masivo de cuatro años, envió ondas de choque a través de la NFL.

Cousins, considerado durante mucho tiempo uno de los titulares más confiables de la liga, fue repentinamente colocado en el papel de respaldo, una situación incómoda en el mejor de los casos y un recurso desperdiciado en el peor.

Pero dos semanas después de la temporada 2025, esa controversia puede haber encontrado la resolución perfecta. E irónicamente, viene gracias a un desastre en Cincinnati.

La cirugía de Burrow rockea la temporada de los Bengals

Los Bengals anunciaron el lunes que Joe Burrow se someterá a una cirugía por una lesión de dedo del pie de grado 3 sufrido contra Jacksonville. Adam Schefter de ESPN informó Se espera que la madriguera se pierda al menos tres meses.

Este es solo el último capítulo en un historial de lesiones preocupantes para Burrow que incluye una ACL desgarrada y un MCL en 2020, un dedo dislocado en 2021, una lesión en la pantorrilla en 2023, una lesión en la muñeca que finaliza la temporada más tarde ese mismo año, y ahora cirugía en el dedo del pie en 2025.

Y sin madriguera, la ventana del Super Bowl de este equipo está en soporte vital.

Los Bengals están listos para rodar con Jake Browningquien completó admirablemente la temporada pasada con un récord de 4-3. Pero tan arenoso como puede ser Browning, este es un equipo construido para competir ahora. Ja’arrr Chase y Tee Higgins no están en sus primos para siempre. Perder otro año sería un desastre.

Por qué Cousins ​​es el ajuste perfecto en Cincinnati

Es por eso que Kirk Cousins ​​tiene tanto sentido.

No es solo una solución a corto plazo, es el puente perfecto. Cousins ​​ha hecho una carrera en mantener a los equipos estables y maximizar los recursos de élite. Lo que hizo con Justin Jefferson y Adam Thielen en Minnesota podría traducirse sin problemas a Chase y Higgins.

Lo más importante: los primos podrían mantener a flote a los Bengals hasta que Burrow regrese. Si Cincinnati permanece en la mezcla de playoffs detrás de Cousins, una madriguera saludable que regresa en diciembre de repente podría convertirlos en uno de los equipos más peligrosos de la liga. Sin primos, sin embargo, es difícil imaginar que los Bengals sobrevivan tanto.

Sí, su contrato es considerable. Pero a raíz de la lesión de Burrow, las probabilidades de los Bengals Super Bowl cayeron de 20-1 a 75-1 en ESPN BET. Hacer un movimiento audaz para los primos es la única forma realista de mantener vivas esas probabilidades.

Desde la perspectiva de Atlanta, esta es la definición de un beneficio mutuo.

Los Falcons han tomado su elección, es el equipo de Penix. Los primos que se quedan solo alimentan la especulación y crean una dinámica incómoda del vestuario. El comercio de él ahora elimina esa distracción mientras trae de vuelta el valioso borrador de capital o ayuda de la lista.

También le da a los primos lo que quiere: una última oportunidad para jugar fútbol significativo. A los 37 años, no vino a Atlanta para sostener un portapapeles. Aterrizar en Cincinnati le daría un empujón final de los playoffs, mientras permitía a los Falcons remodelar la lista alrededor de su mariscal de campo novato.

Los Bengals necesitan una línea de vida. Los Falcons no necesitan dos quarterbacks. Un comercio tiene demasiado sentido. ¿Quién dice que no?