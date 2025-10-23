La contaminación del aire persiste en Haryana y Punjab, las lecturas del ICA muestran niveles bajos







La calidad del aire en algunas partes de Haryana se registró en las categorías mala y muy mala, mientras que en las zonas vecinas fue mala. Punjab el jueves, informó la agencia de noticias PTI.

El índice de calidad del aire (ICA) en Dharuhera, en el distrito de Rewari de Haryana, era de 338 a las 10 de la mañana, según datos de la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB).

Jind y Rohtak también registraron una calidad del aire muy mala con un AQI de 305 y 302 respectivamente, informó PTI.

Entre los lugares donde estuvo AQI mala categoria incluidos Ambala (248), Bhiwani (251), Charkhi Dadri (263), Gurugram (230), Panchkula (257), Panipat (275), Kurukshetra (249), Karnal (207), Fatehabad (277) y Sonepat (226), informó PTI.

En Punjab, Mandi Gobindgarh registró un AQI de 274, Jalandhar 213, Ludhiana 251, Patiala 119, Amritsar 151, Khanna 152, Rupnagar 157 y Bathinda 90, informó PTI.

Chandigarh, la capital común de Punjab y Haryana, registró un ICA de 129.

Un ICA entre cero y 50 se considera «bueno», 51 y 100 «satisfactorio», 101 y 200 «moderado», 201 y 300 «malo», 301 y 400 «muy pobre», 401 y 450 «severo» y superior a 450 «severo plus».

Mientras tanto, la calidad del aire en la ciudad se mantuvo en la categoría de muy mala el jueves por la mañana, mientras que Anand Vihar se encontraba en zona severa, informó PTI.

La calidad del aire de Delhi se ha deteriorado después de Diwali y la baja velocidad del viento empeora las cosas.

Según la aplicación SAMEER, Anand Vihar registró un índice de calidad del aire (ICA) de 428, el más alto entre todas las estaciones de monitoreo.

La mayoría de las otras estaciones de la ciudad registraron una calidad del aire en el rango de muy mala, dejando solo seis estaciones en la categoría de mala de 48, informó PTI.

El ICA a las 9 de la mañana se situaba en 326, según el Junta Central de Control de la Contaminación Boletín horario (CPCB), informó PTI.

La temperatura mínima se estableció en 18,1 grados centígrados, 3,7 grados por debajo de lo normal, según el Departamento Meteorológico de la India (IMD).

Es probable que la temperatura máxima se establezca en torno a los 32 grados centígrados, y el departamento meteorológico pronostica niebla por la mañana y cielo mayoritariamente despejado más tarde.

El subcomité de GRAP de la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire en NCR y Áreas Adyacentes (CAQM) revisó exhaustivamente el escenario de calidad del aire en la región, así como las condiciones meteorológicas y los pronósticos de calidad del aire el domingo y hizo un llamado para invocar el plan de acción de 12 puntos según la Etapa II del GRAP existente en todo el país. Región de la Capital Nacional en un esfuerzo por evitar un mayor deterioro de la calidad del aire.

(Con aportes de PTI)





