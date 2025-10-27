La construcción del templo Shree Ram Janmabhoomi en Ayodhya ya está completamente terminada







En un anuncio histórico, el Shri Ram Janmabhoomi Teerth Shetra Trust declaró el lunes a través de una publicación oficial en ‘X’ que todos construcción Se han completado los trabajos relacionados con el templo Shree Ram Janmabhoomi de Ayodhya.

Es con gran alegría que informamos a todos los devotos de Prabhu Shri Ramlalla Sarkar que todo el trabajo de construcción de Mandir ha sido completado. Esto incluye el Mandir principal y los seis Mandir dentro del recinto, dedicados a Mahadev, Ganesh Ji, Hanuman Ji, Suryadev, Maa Bhagwati y… – Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) 27 de octubre de 2025

La construcción completa incluye las instalaciones del templo principal y otros seis templos dedicados al Señor Shiva, al Señor Ganesha, al Señor Hanuman, a Suryadev, a la Diosa Bhagwati y a la Diosa Annapurna, junto con el templo de Sheshavatar.

“Con gran alegría informamos a todos devotos del Señor Rama que todo el trabajo relacionado con la construcción del templo ha sido completado. Esto incluye el templo principal y los seis templos dentro del muro fronterizo: el Señor Shiva, el Señor Ganesha, el Señor Hanuman, Suryadev, la Diosa Bhagwati, la Diosa Annapurna y el templo Sheshavatar, todos los cuales han sido completamente construidos. Los mástiles de las banderas y los kalash (pináculos) también se han instalado en estos templos”, escribió Ram Temple Trust en ‘X’.

También se han construido completamente siete mandapas, los de Maharishi Valmiki, Vashishtha, Vishwamitra, Maharishi Agastya, Nishadraj, Shabari y Ahilya, la esposa de Rishi, junto con la finalización del Maharshi. Templo de Tulsidas.

«Además, los siete mandapas, a saber, los de Maharishi Valmiki, Vashishtha, Vishwamitra, Maharishi Agastya, Nishadraj, Shabari y la esposa de Rishi, Ahilya, también se han construido por completo. También se ha completado el templo de San Tulsidas y se han instalado las estatuas de Jatayu y la ardilla», añade la publicación.

Todas las instalaciones y arreglos para los devotos ya están operativos. La colocación de piedra para caminos y pisos está a cargo de Larsen & Toubro (L&T), mientras que GMR se encarga del paisajismo, la vegetación y la creación de un Panchavati de 10 acres.

«Todas las tareas directamente relacionadas con la conveniencia y los arreglos para los devotos se han completado por completo. Según el mapa, L&T está llevando a cabo el trabajo de colocación de piedras en los caminos y pisos, y GMR está llevando a cabo rápidamente el trabajo de embellecimiento de la tierra, vegetación y paisajismo, incluida la construcción de Panchavati en más de 10 acres», decía la publicación.

Sólo unos pocos auxiliares proyectos siguen en construcción, incluido el muro delimitador de 3,5 kilómetros, la oficina del fideicomiso, la casa de huéspedes y el auditorio.

«Las únicas obras en curso son aquellas que no están directamente relacionadas con el público, como el muro fronterizo de 3,5 kilómetros de largo, la oficina del fideicomiso, la casa de huéspedes, el auditorio, etc.», afirma el mensaje.

Este hito se produce antes de la ceremonia de izamiento de la bandera del primer ministro Narendra Modi en lo alto del templo Shree Ram Janmabhoomi el 25 de noviembre, informó la agencia de noticias ANI.

Según Nripendra Mishra, presidente de Shree Ram Janmabhoomi Teerth Shetra Trust, se ha preparado una lista de entre 6.000 y 8.000 invitados para el evento religioso, que representan varios sectores de la sociedad.

«Ahora que la construcción del templo está completa, ‘Ram Parivar’ es ‘virajman’ en el primer piso del templo. Se realizará un arti del ‘Ram Parivar’ ese día cuando el primer ministro izará el ‘Dhwaj’ en la cima del templo de Ram. Nyas está organizando este programa, con Champat Rai como encargado. Se ha preparado una lista de 6.000 a 8.000 invitados para este programa», Nripendra Mishra le dijo a ANI.

«La ceremonia de izar el ‘pataka’ sobre el ‘shikar’ del templo de Ram es una especie de anuncio religioso a los devotos del Señor Ram de que el templo en todas sus descripciones, incluido el muro de seguridad exterior -‘parkota’- está completo en todos los aspectos. Llama a todos los devotos a visitar el templo y ofrecer oraciones», añadió.

Primer ministro Modi había realizado el Bhoomi Pujan en el Templo Ram el 5 de agosto de 2020 y la ceremonia Pran Pratishtha se llevó a cabo el 22 de enero de 2024.

