La construcción de un refugio para las víctimas del desastre en Aceh Tamiang se aceleró las 24 horas y Hong Kong garantiza la calidad

Aceh Tamiang, VIVA – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) acelera desarrollo alojamiento temporal o cazara en Regencia de Aceh Tamiang. Esto es parte de acelerar la recuperación después de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Este proyecto se llevó a cabo gracias a la colaboración de siete BUMNO Karya bajo Danantara, con un patrón de trabajo de 24 horas con patrones de turnos y un control de calidad más estricto para que la residencia sea inmediatamente adecuada para ser ocupada.

El vicepresidente ejecutivo (EVP), secretario corporativo de Hutama Karya, Mardiansyah, enfatizó que el enfoque actual de Hutama Karya es llevar a cabo mejoras de infraestructura y colaborar con otras empresas estatales de acuerdo con la dirección de Danantara y el Ministerio de Obras Públicas (PU) para poder mostrar rápidamente impactos reales para la comunidad.

«Nos aseguramos de que la coordinación sobre el terreno se desarrolle sin problemas para que las viviendas de calidad estén inmediatamente listas para el uso de los residentes», dijo Mardiansyah, citado en su declaración, el lunes 29 de diciembre de 2025.

Hutama Karya junto con otras empresas estatales Karya se están centrando en el objetivo de trabajo de refugio de 196 unidades para poder completar el objetivo residencial para que pueda estar funcional el próximo jueves (1/1/2026). El trabajo del proyecto se centra en trabajos de cimentación, marcos de techos, marcos de paredes, pisos de escenarios, así como puertas y ventanas.

A partir del lunes (29/12), el progreso del trabajo se ha centrado en acelerar el trabajo estructural y de servicios básicos para que la unidad esté funcional de inmediato. Este refugio está diseñado con un concepto residencial alargado con unas dimensiones por unidad de 4,5 metros x 4,5 metros.

El impulso para acelerar la provisión de refugios también se está fortaleciendo, ya que la agenda del presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, está programada para el jueves (1/1/2026) para revisar el progreso de la construcción de refugios en Aceh Tamiang, así como reunirse con los residentes afectados por la inundación. Esta información fue transmitida por el experto en Danantara, Khairul Jasmi, en un comunicado en Yakarta.

Para su información, las instalaciones de la zona también están preparadas para atender las necesidades básicas de los residentes durante su estancia temporal. En el plan técnico de Huntara, las instalaciones compartidas incluyen una cocina pública, una zona de lavado, una sala de oración y servicios sanitarios. El apoyo a los servicios públicos, como las instalaciones de electricidad y agua, también forma parte de la preparación de una residencia para que sea funcional de inmediato.

En la zona de Huntara, Hutama Karya también participa en la restauración de infraestructuras y la rehabilitación de las necesidades básicas de las comunidades afectadas. Entre otras cosas, desplegar una excavadora de garras para limpiar montones de troncos en el área del internado islámico Darul Muklisin, Tanjung Karang, Aceh Tamiang.