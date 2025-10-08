La construcción de PSel Tangsel se considera un paso visionario como una inversión para niños y nietos

South Tangerang, Viva – Gobierno de la ciudad de South Tangerang (Pemkot Tangela) está preparando un gran paso en la gerencia basura. A través del desarrollo de la gestión de residuos en la energía eléctrica (Psel) En el sitio de eliminación final de Cipeucang (TPA), el gobierno de la ciudad de South Tangerang quiere hacer que los desechos ya no sean un problema, sino una fuente de energía futura.

Este proyecto es parte de la gran visión de Tangsel hacia una ciudad inteligente, que no solo depende de la tecnología y la innovación, sino que también prioriza un entorno limpio y sostenible. Trisakti University City Planning Observer, Yayat Supriatna, considera que este paso es un avance importante

«El desarrollo de ciudades inteligentes y PSEL es realmente interesante. Uno de los conceptos de la ciudad inteligente es la construcción de comunidades inteligentes, transporte inteligente, edificios inteligentes y ecosistemas de ciudades inteligentes. Una de las cosas más importantes en el concepto de ciudad inteligente es el contexto del papel de la tecnología, la información, la TI, etc.», dijo, miércoles 8 de octubre de 2025.

Según él, el proyecto PSEL es una respuesta a la condición sobrecargada del vertedero de Cipeucang. Con la tecnología para procesar los desechos en la energía eléctrica, el gobierno de la ciudad de South Tangerang tiene una gran oportunidad para reducir el volumen de desechos mientras crea una nueva fuente de energía para los consumidores. público.

«La esperanza es que la producción de electricidad del PSEL se integre con el desarrollo de MIPYME, por ejemplo, distribuida a un área industrial de MIPYME o distribuida a hogares productivos», dijo.

Además, Yayat evaluó que PSEL podría convertirse en un imán para una nueva inversión. Si se administra bien y se ofrece al sector privado, este proyecto puede convertirse en un modelo de financiamiento sostenible sin cargar el APBD.

«Si se desarrolla y si se ofrece al sector privado, definitivamente será interesante invertir en él, por lo que el concepto debe estar preparado ahora», dijo.

«Por ejemplo, si vas a PLN más tarde, PLN también calculará si la tarifa ofrecida por el gobierno de la ciudad de South Tangerang es una tarifa económica o no», dijo.

Mientras tanto, el observador de políticas públicas Yanuar Wijanarko también ve el desarrollo del PSEL de South Tangerang como un paso estratégico a largo plazo.

«La construcción de PSEL no puede completarse en poco tiempo. El proceso es complejo porque involucra alta tecnología, gestión de emisiones y la preparación del sistema de distribución de energía. Sin embargo, el resultado final será muy valioso para la sociedad», dijo Yanuar.