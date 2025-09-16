La construcción de la mezquita en Bogor se detuvo temporalmente debido al estado de conflicto

Bogor, Viva – Foro de Coordinación de Liderazgo Regional de la Ciudad de Bogor (Forkopimda) junto con líderes religiosos acordaron extender el estado del conflicto relacionado con la construcción del Imam Ahmad Bin Hanbal Mosque (MIHA) ubicado en el coronel Jalan Ahmad Syam, Village de Tanah Baru, distrito del norte de Bogor, Bogor, West Java.

El acuerdo estuvo marcado por la instalación de pancartas para detener la actividad por parte de Kasatpol PP Bogor City, Rahmat Hidayat, junto con elementos regionales y North Bogor Forkopimcam.

Rahmat explicó que la decisión fue un seguimiento del decreto del alcalde de Bogor con respecto al cierre temporal del área de construcción de la mezquita.

Satpol PP Bogor City puso una pancarta en la puerta del Imam Ahmad Bin Hanbal Mezquita

«Con el decreto del alcalde, existen restricciones y cierres del área. Prohibir que todos ingresen al área de construcción del Imam Ahmad Bin Hanbal Mezque para esperar los resultados de un acuerdo de mediación del equipo nacional de la Agencia Mediadora y el Defensor del Pueblo», dijo Rahmat en Bogor, domingo (9/15/2025).

Afirmó que la instalación de pancartas se llevó a cabo como parte de los esfuerzos del gobierno para mantener el orden y priorizar la finalización a través del canal de mediación.

Rahmat también atrajo a la comunidad circundante para mantener la seguridad y no tomar medidas que puedan desencadenar nuevas tensiones.

«La instalación de pancartas que extienden el estado del estado de conflicto actual no tiene límite de tiempo, pero espera los resultados del acuerdo de mediación del equipo de la Agencia Nacional de Mediadores para Ambas partes y el Defensor del Pueblo, hasta que haya un acuerdo de ambas partes», dijo.

El gobierno de la ciudad de Bogor espera que el proceso de mediación en curso pueda producir un acuerdo pacífico que puedan ser aceptado por todas las partes, para que el desarrollo pueda continuar sin causar nuevos problemas. (ENTRE)