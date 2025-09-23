La conspiración de la muerte de Yu, Ahmad Assegaf fue sospechoso

Yakarta, Viva – Conspiración detrás de la muerte del actor chino Yu Menglong Todavía atrae la atención del lector. Seguido por la reacción de Meiza Aulia cuando se le pide que Eza Gionino sea referido en la primera sesión de divorcio. Ambos se encargaron con éxito en las filas más populares, especialmente en el canal Showbiz.

Aparte de estas dos noticias, todavía hay Rosa blackpink Y Ahmad assegaf marido Tasya farasya No menos hacer una escena. El siguiente es un resumen completo de la lista de noticias más popular en el canal Viva Showbiz, en la edición de Round Up el martes 23 de septiembre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Presunta violencia a la conspiración detrás de la muerte del actor chino Yu Menglong

El 11 de septiembre, Sad News provenía del mundo del entretenimiento chino cuando se informó que el popular actor Yu Menlang murió al caer del edificio. Sin embargo, desde entonces, la conversación en el ciberespacio se ha llenado con varias especulaciones que dicen que su muerte tiene un gran misterio.

Aunque la familia ha dado una declaración oficial sobre la muerte del actor, todavía hay muchos ciudadanos sospechosos de que Yu Menlang es en realidad una víctima de asesinato.

La reacción de Meiza Aulia cuando Eza Gionino pidió referirse

La primera sesión de divorcio entre el actor Eza Gionino y su esposa, Meiza Aulia Coritha, se celebró en el Tribunal Religioso de Cibinong, Bogor Regency, Java Occidental, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Eza Gionino llegó antes a la corte. Para la tripulación de los medios, expresó su esperanza de que su hogar que había estado funcionando durante 7 años pudiera salvarse. Afirmó querer hacer las paces con Meiza por el bien de su familia y tres hijos.

Rose Blackpink está amenazado con la descalificación de los Premios Grammy 2025

Rose Blackpink está ahora en el Spotlight antes del Premio Grammy. El cantante de Corea del Sur supuestamente incluyó las reclamaciones de logros incorrectos en el paquete de promoción de nominación del Grammy o para su consideración (FYC).

Como se sabe, los artistas que compiten en Grammy generalmente envían paquetes de FYC que contienen música a la mercancía como parte de la campaña a los miembros de la academia de votación. Rose también participó destacando su colaboración con Bruno Mars titulada Apt. En la caja, parece una camisa y un material promocional que presenta una serie de canciones y álbumes.

Ahmad Assegaf se inflamó para que se le preguntó sobre el tema del dinero de Tasya Farasya.

Tasya Farasya y Ahmad Assegaf.

La especulación de la causa de la grieta doméstica de Tasya Farasya y Ahmad Assegaf se discute cada vez más. Después de la emisión de malversación de fondos hasta decenas de miles de millones, ahora la acusación de Ahmad ha empeñado la casa de sus padres, Alawiyah Alatas o la Sra. Ala.

Esta noticia comenzó con conversaciones que circulan en WhatsApp y se subieron en las redes sociales. Incluso se dijo que el mensaje provenía de personas cerca de Tasya Farasya.

