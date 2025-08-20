La congestión en TB Simatupang es de hecho severa

Yakarta, Viva – Gobernador de Yakarta, Pramono anung Sintiendo de inmediato congestión En el camino TB SimatupangSouth Yakarta. Según él, los atascos de tráfico en la carretera son realmente muy severos.

«No fui deliberadamente escoltado el sábado pasado, el dos conductores querían comprobarlo solo y fue realmente malo», dijo Pramono a periodistas en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, el miércoles de agosto de 2025.

Pramono luego destacó el tamaño de las camas que estaban a lo largo de Jalan TB Simatupang. La cama se estableció para fines Proyecto Nacional Estratégico (PSN) llevado a cabo por el gobierno central en el camino.

También instó a la agencia de transporte, Satpol PP a las filas de Bina Marga a intervenir para manejar el problema de las camas. Pramono pidió que las camas del proyecto se redujeran.

«Primero, pido que las camas sean ropa interior. No como ahora hay una muy grande», dijo.

Pramono también afirmó ser escrito al gobierno central para coordinar relacionados con el proyecto PSN. Esto se hace para que la congestión a lo largo de Jalan TB Simatupang se reduzca ligeramente.

«Pero también informaremos que las personas que pasan por TB Simatupang que pueden tener otros caminos alternativos, ya sea a través de una nueva carretera de peaje o a través de la ciudad, descartaremos para poder reducir», dijo.

«Porque si todo es a través de TB Simatupang como es hoy, el atasco de tráfico será extraordinario», dijo Pramono.