La congestión de la ciudad de Bandung aumenta en días normales

BandungVIVA – Se observó que las condiciones del tráfico en la ciudad de Bandung esta mañana estaban bastante congestionadas. Según los datos del índice TomTom, vistos por VIVA Otomotif el jueves 23 de octubre de 2025, el nivel de congestión en varias carreteras alcanzó el 47 por ciento, o alrededor de un 9 por ciento más de lo habitual al mismo tiempo.

El tiempo medio de viaje por cada 10 kilómetros alcanza los 30 minutos y 40 segundos, un aumento de alrededor de 1 minuto y 50 segundos en comparación con las condiciones normales. Mientras tanto, la velocidad media de los vehículos cayó a 19,6 kilómetros por hora, o 1,2 kilómetros por hora menos de lo habitual.

Estos datos también muestran que hay 17 puntos de congestión activos con una longitud total de colas de vehículos de 7,8 kilómetros en el área de Bandung y sus alrededores.

En el gráfico de los movimientos de velocidad y los niveles de congestión de los últimos siete días se puede ver el mismo patrón: la congestión tiende a aumentar bruscamente por la mañana entre las 07.00 y las 09.00 horas, y por la tarde, entre las 16.00 y las 18.30 horas.

Según los datos, el lunes y el miércoles se registraron como los días con mayores niveles de atascos durante la última semana.

La congestión en Bandung suele ser provocada por una mayor actividad de los residentes hacia el fin de semana, especialmente alrededor de los centros comerciales, zonas turísticas como Lembang y Dago, así como los principales puntos de encuentro de carreteras como Pasteur y Buah Batu.

Aparte de esto, todavía hay una serie de proyectos de infraestructura vial que también están ralentizando el flujo de tráfico en varias zonas principales de la ciudad.

Se recomienda a los conductores que controlen periódicamente las condiciones del tráfico y consideren rutas alternativas para evitar retrasos. Usar el transporte público o salir temprano también puede ayudar a reducir la aglomeración durante las horas pico.