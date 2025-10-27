La confianza pública en el gobierno es buena, ¡excepto a los ojos de ese hombre!

Jacarta – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Antiguo Yudhi Sadewa respondió a las críticas del exjefe de la Oficina Presidencial (PCO) Hasan Nasbi.

Anteriormente, Hasan pidió a Purbaya que dejara de «empujar» a otros funcionarios porque consideraba que eso podría debilitar la solidaridad dentro del gobierno.

En respuesta a esta crítica, Purbaya en realidad respondió con los resultados de la encuesta de la Corporación de Seguro de Depósitos (LPS) publicada en octubre de 2025 sobre el nivel de confianza sociedad hacia el gobierno.

«Siempre utilizo encuestas. ¿Estoy reduciendo la confianza de la gente en el gobierno o no?» Purbaya dijo frente al equipo de medios, citado en el video de X. @PaltiHutabaratcitado el lunes 27 de octubre de 2025.

Purbaya luego dijo que, según los resultados de la encuesta, en julio, agosto y septiembre la confianza del público en el gobierno se desplomó, lo que provocó manifestaciones a gran escala.

«Esta vez, en julio, de agosto a septiembre, sigue cayendo hasta su punto más bajo, aquí es donde hay muchas manifestaciones», dijo.

Purbaya afirma que la política «expresada» que implementó logró aumentar la confianza pública en el gobierno.

«De hecho, ahora el nivel vuelve a ser estable, por lo que la estabilidad del gobierno es muy buena a los ojos del público, excepto a los ojos de esa persona», dijo Purbaya, burlándose de Hasan Nasbi.

Además, Purbaya explicó que los movimientos en el nivel de confianza pública son directamente proporcionales a las condiciones económicas. Cuando el poder adquisitivo de la gente disminuye, el sentimiento hacia el gobierno también disminuye. Sin embargo, cuando la economía comenzó a recuperarse, la confianza pública volvió a aumentar.

«Cuando la economía estaba mal a ellos (a la gente) no les gustaba el gobierno, por eso hubo grandes manifestaciones, pero cuando empezó a mejorar también les gustó el gobierno», dijo.

Purbaya enfatizó que todas las políticas que ha implementado hasta ahora son órdenes directas del Presidente Prabowo Subianto.

«Parece que soy un vaquero, pero lo que estoy haciendo es restaurar la confianza de la gente en el gobierno, eso también es por orden del presidente Prabowo Subianto, así que no me atrevo a actuar solo», dijo Purbaya.

«Soy sólo una extensión del presidente, en una versión más sutil», concluyó.

Anteriormente, Hasan Nasbi destacó el estilo de comunicación de Purbaya, que consideraba que con demasiada frecuencia insultaba a otros funcionarios. Según él, este tipo de patrón de comunicación tiene el potencial de debilitar la solidez del gobierno.